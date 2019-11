Hinojosa afirma que «no escatima» esforços per reduir el so i les pudors

«Hinojosa no escatima esforços» per reduir les molèsties. Ho assegura el conseller delegat del grup paper, Eric Bacourt, en referència a les queixes veïnals de la planta de Sarrià de Ter. Una versió que complementa el gerent de la fàbrica, Manuel Orero, qui explica que han «contractat les millors consultores de l'Estat per reduir els sorolls i les olors».

Els representants de l'empresa surten al pas així de les crítiques que han estat rebent des de fa mesos de la Plataforma veïnal Prou i també de l'Ajuntament de la vila pels excessos acústics i en olors que estarien sortint durtant la producció de cartró i paper de la fàbrica sarrianenca.

Per mantenir el seu argument, posen sobre la taula la reducció de decibels que han aconseguit gràcies a diferents intervencions. En adquirir la fàbrica Torraspapel i posar les instal·lacions en funcionament, fa uns tres anys, el so s'enfilava fins als 72 decibels i que ara, estan a l'entorn dels 51 o 52 decibels, segons Bacourt, quan el límit normatiu és de 50 decibels. Per tant, el superen per molt poc. En una aturada de la maquinària, els decibels van baixar fins al 48,5. Per tant, al seu parer, gran part del so ja no és pel funciomant estricte de la planta. El conseller delegat manté que estan seguint els projectes que una consultoria de prestigi els ha anat pautant i que esperen que al febrer, com han pactat amb l'Ajuntament, ja s'estigui per sota del límit.

Pel que fa a les pudors, explica que estan seguint un pla marcat també per les «millors consultories de l'Estat» per reduir unes olors que, segons Eric Bacourt depenen en gran part de la climatologia, la temperatura, el vent o l'aire i això provoca majors molèsties de juny a setembre. Admet que les administracions voldrien un pla d'acció contundent i amb un seguit de mesures al mateix temps però que l'assessoria els ha implementat un pla per etapes on primer s'intervé en els focus més importants i, a continuació, la resta i que això s'està fent «ràpid». Deixa clar que eliminar totes les males olors «és un tema complex» i que «no és senzill» però que ara, pels factors esmentats hi haurà menys incidències. «Estem fent tots els projectes amb la millor voluntat del món», insisteix. I torna a posar dades sobre la taula. A l'inici de l'activitat hi havia 60 unitats d'olor, el 2018 eren 50 i actuament és de 10. La normativa marca una mitjana de 3 unitats per any.



«No tancarem»

En tot cas, el conseller delegat manté que estan «fent tot el que es pot fer» i que no tenen cap intenció de tancar la planta de Sarrià de Ter perquè aposten per aquesta planta. Una aposta que indica que també inclou el medi ambient, la sostenibilitat i l'economia circular (sense fer servir fibra verge, sinó reciclant per fer paper nou).