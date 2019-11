El PSC denuncia que s'ha prorrogat el servei de neteja de Girona per «la porta del darrera»

El PSC de Girona ha denunciat que l'equip de govern (JxCat), ha aprovat «per la porta del darrera la pròrroga del contracte de neteja a Girona» . «El govern de Marta Madrenas insisteix a mantenir un contracte, que no ha funcionat durant 8 anys: els gironins i gironines estem cada cop més a disgust amb la neteja de la ciutat», ha explicat la portaveu socialista Sílvia Paneque. «Això ho pot fer, perquè l'actual govern en minoria va cedir competències claus a la Junta de Govern Local, on JxCat hi opera amb absoluta discrecionalitat. I es va fer amb el suport de Guanyem i d'ERC», ha exposat.

Els socialistes gironins denuncien que Jx Cat ha prorrogat el contracte de neteja d'urgència per la porta del darrere a la Junta de Govern Local, tal com va avançar Diari de Girona a finals d'octubre, sense informar a l'oposició.

Això ha succeït, al seu parer perquè el cartipàs -aprovat amb el suport de Guanyem i d'ERC- permet que un govern en minoria pugui aprovar per Junta de Govern Local, on té majoria absoluta i sense haver de passar per Ple, «els expedients de contractació d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i de serveis i els contractes administratius especials», tal com s'hi diu explícitament.

Els socialistes indiquen que aquest punt del cartipàs del 2019, a més, va ser aprovat per majoria simple al plenari de 9 de juliol, i no per majoria absoluta. «Aquesta és una qüestió gravíssima, perquè si en el cartipàs s'hi hagués especificat que el Plenari és qui ha d'assumir aquesta qüestió, estic convençuda que l'oposició no hagués permès l'aprovació d'aquesta pròrroga del contracte de neteja. Hi ha un convenciment absolut que la neteja a la ciutat deixa molt que desitjar i no crec que cap dels grups a l'oposició en discrepem d'això», ha explicat Sílvia Paneque.