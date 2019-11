Trobada amb professionals del món de la comunicació a la Mercè

El servei d'orientació de l'Estació Espai Jove ofereix avui, al Centre Cultural la Mercè (18.00 hores), una trobada amb professionals del món de la comunicació i la publicitat. La sessió serà una oportunitat per a aquells joves amb ganes de saber més sobre aquests dos àmbits i que, alhora, tindran l'oportunitat de poder crear vincles amb professionals del sector.

L'activitat forma part del cicle «GR (Gran Recorregut)» i comptarà amb la participació de l'exdirector de Màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava i professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona (UdG), Jaume Marín; la consultora de comunicació i responsable de comunicació i relacions públiques de Frit Ravich, Paula Lasheras; el professor de creativitat, branding i direcció d'art de la UdG, director de màrqueting i innovació del Grup Terraza i director de Minimilks Lab, Jordi Reixach, i la periodista del programa Tot es mou de TV3, Ester Bertran. La sessió és oberta, gratuïta i no cal inscripció prèvia.

L'Estació Espai Jove ha esdevingut en els darrers anys l'espai de referència de la ciutat per donar eines a la gent jove per afrontar amb garanties aquells moments en què han de prendre decisions per al seu futur. S'hi ofereixen orientacions relacionades amb temes formatius, laborals, de mobilitat internacional i culturals. És la resposta i el primer pas perquè els joves comencin a trobar el seu propi camí de manera segura, confiada i autònoma.