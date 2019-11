L'associació Dones Republicanes projecta un documental sobre les asilades a l'hospici de Girona

L'associació gironina Dones Republicanes va organitzar aquest dijous un acte on es va projectar el documental de l'historiadora Céline Mutos al Centre Cívic del Barri Vell de Girona, en el marc de les activitats previstes a la ciutat pel Dia Internacional contra la Violència de Gènere del 25 de novembre.

El documental 'Entre quatre parets. Història, memòria i vivències de les asilades a l'hospici de Girona (1769-1960)' va ser el projecte guanyador de la Beca 8 de Març que atorga l'Ajuntament de Girona en la convocatòria 2017-2018 atorgada a la historiadora Céline Mutos i pretén recuperar el llegat històric gironí a través de l'estudi de les vivències de les dones que al llarg del temps van passar per l'hospici de Girona.

L'acte, que va ser presentat per la regidora d'Esquerra Republicana de Girona Maria Àngels Cedacers, va comptar amb la presència de Mutos i algunes de les seves protagonistes. Un cop acabada la projecció es va obrir un torn de preguntes que va permetre als assistents anar un pas més enllà en el coneixement de les vivències personals de les protagonistes.

Cedacers va remarcar que recuperar la memòria de les dones que van viure situacions molt difícils en una època on el paper de la dona era molt complicat "és una de les tasques que no podem deixar de fer com a societat". També va posar de manifest "la força el coratge i la valentia de les dones supervivents i de les assassinades, de les que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho".