Mor Joan Birba Rosell, secretari de Joaquim Nadal a l'alcaldia de Girona

«Viatjava en globus i podia tocar el cel», va escriure ahir l'exalcalde de Girona Joaquim Nadal en assabentar-se de la mort de Joan Birba Rosell, qui durant uns anys va ser el seu secretari al consistori. Gran aficionat als globus aerostàtics –de fet, en conduïa–, Birba va morir dimecres passat als 66 anys. Era una persona molt estimada pels treballadors municipals, que exhibia un caràcter molt afable. «Una institució», descriuren.

Joan Birba Rosell havia treballat als jutjats de Santa Coloma de Farners i posteriorment va entrar a treballar a l'Ajuntament de Girona. Ho va fer com a secretari de Nadal. Després va formar part del gabinet de comunicació i en els darrers anys, abans de jubilar-se, va treballar a l'àrea de Relacions Ciutadanes, on, per exemple, s'encarregava de gestionar les activitats a la via pública.

Birba, a banda d'un apassionat dels globus, també era molt aficionat als esdeveniments culturals i tradicionals catalans i especialment als aplecs sardanistes, una passió que li venia del seu pare. « Poca gent sap que va tenir un paper clau, per mediació del seu pare, en l'origen de Girona m'enamora de Ricard Viladesau», indica Joaquim Nadal.

Durant molts anys Birba va viure al barri de Sant Narcís de Girona i també va estar molt vinculat a l'Associació de Veïns de Vista Alegre, fins que es va traslladar a Albons, on era un dels cuiners participants en l'arrossada popular. També ajudava a fer arrossos populars en altres pobles on hi havia festes majors.

Una malaltia se l'ha endut. L'enterrament es farà avui, a les deu del matí, al tanatori de Girona. Deixa quatre fills i quatre nets.