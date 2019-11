Salt implementarà un nou itinerari segur per unir sis centres educatius

l'Ajuntament de Salt està implementant el segon tram de la xarxa d'itineraris segurs per incentivar que els infants vagin a l'escola de manera autònoma i conscienciar-los del seu recorregut escolar. Aquest segon tram unirà les escoles Maçana, Silvestre Santaló, Les Deveses, La Farga, Pompeu Fabra i l'institut Salvador Espriu.

La proposta i posterior aplicació està impulsada per l'Ajuntament de Salt a través de l'equip tècnic del Projecte Juguem?, Fundación Atenea i l'Associació Vincle.

El projecte de camins escolars a Salt es va iniciar el 2014 en una primera etapa que va consistir a elaborar una primera diagnosi de la situació que el 2018. Després d'una revisió, es va començar a aplicar amb accions a tota la vila i la implementació del primer tram que, en aquest cas, uneix les escoles Pia, El Pla, Gegant del Rec, FEDAC i l'institut Salvador Sunyer.

Els tres itineraris, oest, est i centre, enllacen els centres d'aquestes zones creuant la carretera principal que travessa Salt, el Passeig de Països Catalans.

La regidora de Ciutadania, Comunitat i Acció Social de l'Ajuntament de Salt, Margarita de Arquer, explica que "la valoració del primer tram és molt positiva i ara afrontem aquest segon per anar avançant per estendre la xarxa de camins escolars a tot el municipi".



Accions a través d'eixos

El projecte de camins escolars s'emmarca a través d'una metodologia que acull tres eixos: la participació ciutadana, l'art i el treball amb l'entorn.

Des d'aquests eixos s'inclouen accions diverses que, per exemple, van des de tallers de seguretat viària amb la col·laboració de la policia municipal, la pintada dels recorreguts escolars als carrers de Salt, ressaltar i donar més visibilitat als passos de vianants que en formen part o crear senyalització vertical específica.

Tanmateix s'ha realitzat la creació de murals, cançons o gimcanes vinculades al projecte a través dels comerços amics que formen part de la xarxa. També ressaltar el teixim Salt com activitat comunitària, on es van implicar projectes vinculats amb famílies i entitats del municipi.

El tercer tram dels itineraris segurs que, en aquest cas, s'implementarà el curs vinent, a la zona est del municipi, enllaçarà les escoles Veïnat, Vilagran, Les Arrels, Mas Masó i l'institut Vallvera.



La setmana dels Itineraris Segurs

Per promoure la pedagogia dels camins escolars als centres educatius any rere any es decideix implementar la setmana dels itineraris segurs.