Casa Cacao del pastisser Jordi Roca té previst obrir el 15 de gener

Marcar terminis quan hi ha unes obres majúscules al davant és sempre un risc i, alhora, un repte. Tot i que Casa Cacao del pastisser Jordi Roca, d'El Celler de Can Roca i del Rocambolesc, tenia previst obrir les portes fa mesos, els treballs a l'edifici han estat complexos però finalment ja veuen la llum. I Roca ja no ho amaga. A Instagram, quan li pregunten per l'estat del projecte ja respon que obrirà al gener. En concret, el dia 15.

Casa Cacao estarà ubicat en un lateral de la plaça Catalunya, on antigament hi va haver la Clínica Esperança, des de l'any 1948 al 2005 i posteriorment , un hostel de la cadena Equity Point, que va estar en funcionament del 2009 al 2015. Fins que va caure en mans del més «dolç» dels germans Roca i del mestre de la xocolata Damian Allsop. El setembre de 2017 es van iniciar les obres per buidar l'interior i actualment s'està treballant ja per omplir el buit del que és el gran somni del petit dels Roca.

La filosofia de la Casa Cacao equivaldria a un «gastrobar» d'entrepans, on escollir les farines i llevats per fer el pa a casa i després elaborar l'entrepà, ha exposat Jordi Roca a les presentacions que ha fet de l'ambiciós projecte.

A la planta baixa hi haurà l'obrador, l'espai degustació i una botiga i, a les plantes superiors, un hotel de quatre estrelles amb quinze habitacions, dirigit per Anna Payet, dona de Joan Roca. Es podrà veure l'obrador des dels vidres i contemplar el procés d'elaboració des del mateix gra. Realitzant, alhora, pedagogia perquè veïns i visitants descobreixin tots els sabors dels grans de cacau: dolç, amarg, àcid, afruitat o amb colors clars com la xocolata amb llet, utilitzant varietat de cacau blanc.

Es podran degustar les elaboracions de cacau en begudes fredes i calentes i en productes sòlids. A la botiga es podran comprar els productes. Elsproveïdors seran petites comunitats del Perú, Mèxic, Veneçuela, Colòmbia o Equador, a qui es comprarà directament «a preu just».