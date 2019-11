El Castell de Sant Pere de Ribes de Freser torna a lluir després de 15 anys de rehabilitacions

Ribes de Freser ha inaugurat el Castell de Sant Pere després de 15 anys de rehabilitacions. Es tracta d'un dels monuments més representatius de la localitat ripollesa. Les obres han inclòs la connexió per als vianants per tal que puguin accedir al centre de la vila més fàcilment des de la fortificació. La inauguració s'ha fet aquest dissabte, malgrat que els treballs ja havien acabat, però les diferents eleccions han impedit que se'n fes l'acte oficial. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i l'alcaldessa de Ribes, Mònica Santjaume, han estat les autoritats que han presidit l'acte. Els dos han destacat la importància que té per al territori el manteniment de patrimoni monumental com el castell de Sant Pere.

Al voltant de l'acte d'inauguració, l'Ajuntament ha previst diverses activitats que tindran lloc durant aquest cap de setmana. Entre elles, un taller d'escriptura medieval pensat per al públic familiar, a més d'una visita guiada al Castell a càrrec de Miquel Sitjar i Serra. Des del consistori confien que incrementi el turisme cultural i assenyalen que a partir d'aquest diumenge es donarà conèixer quan es va construir, per a què servia i quines són les històries i llegendes que hi habiten.

El projecte de restauració del Castell de Sant Pere va ser promogut per l'Ajuntament de Ribes de Freser i la Diputació de Girona a partir de l'any 2005. L'actuació, però, ja havia estat iniciada a finals dels anys 80, amb la consolidació dels elements encara visibles i una petita intervenció arqueològica.