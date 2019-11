La comissió d'Educació del Parlament vol que continuï P3 a Font de la Pólvora

La Comissió d'Educació del Parlament va aprovar dijous una proposta de resolució socialista que demanava en quatre punts «recuperar l'oferta del curs 2018-2019 del grup de P3 de l'escola de Font de la Pólvora per al curs 2020-2021 i garantir la continuïtat del centre escolar», «millorar les condicions i recursos del centre tant pressupostàriament com de la plantilla», «definir i buscar perfils concrets per als docents que s'incorporen a l'equip de l'escola per donar resposta a les necessitats d'una escola de màxima complexitat» i «estudiar la possibilitat de fer un institut escola que permeti allargar l'escolarització i reduir l'abandonament escolar prematur, afavorint així la finalització de l'educació secundària obligatòria de l'alumnat del barri».

La proposta va tenir el vot favorable de tots els grups excepte al punt 2, «millorar les condicions i recursos del centre tant pressupostàriament com de la plantilla»; JxCat i ERC van votar-hi en contra.

El PSC es va oposar a la desaparició de la línia de P3 a Font de la Pólvora i a l'abril va presentar al Parlament una proposta de resolució. Els diputats Esther Niubó, Eva Granados i Rafel Bruguera indicaven que s'havia de tenir molt en compte que l'escola està tipificada de «màxima complexitat» i que la baixada de matrícula «no havia de ser un problema, sinó una oportunitat de millorar ràtios i poder atendre millor el barri a través dels seus infants». La portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque, ha dit que l'escola és clau per al barri «no només per l'escolarització sinó també per la socialització, per la integració, és l'única escola del barri, fa una feina extraordinària social, d'acollida, i un equipament que estructura la vida d'un barri amb una complexitat socioeconòmica molt alta».