El camionet d'escombraries de Girona no recicla

Imatges de contenidors plens i amb deixalles al terra. Totes les que són a fora no es tractaran com a recollida selectiva. fotos: pere albertí

Tot el que la gent deixa a fora dels contenidors, per mandra, incivisme o perquè el contenidor està ple, acaba recollit per un petit vehicle que ho barreja tot i, posteriorment, ningú es dedica a separar-ho ni seleccionar-ho per fer-ne el tractament per cada fracció

Molts gironins han d'haver vist els camions petits d'escombraries de l'empresa Girona + Neta que sovint s'aturen a l'entorn dels contenidors i recullen tot el que hi ha a l'exterior. Tot, sense cap selecció. Cadires, plàstics, ampolles, pots d'oli, bosses d'escombraries, paper, cartró, menjar, roba i un llarg etcètera.

Què passa amb tot aquest marterial? No es recicla. Ho admet el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés. L'argument és que fer-ho correctament suposaria una despesa econòmica molt elevada i destinar-hi un temps que no es té.

Reciclar tot el que queda fora dels contenidors, explica el representant municipal, «implicaria tenir una flota molt més alta d'aquests camions petits per tenir-ne de cada fracció». Això, assenyala, «dispararia el cost i el temps del servei».

I qui deixa tota aquesta brossa fora dels contenidors? Hi ha opcions variades. Moltes de les quals per incivisme, segons el regidor: «Molts cops la gent ho deixa fora dels contenidors no perquè estiguin plens, sinó perquè ho deixen fora». O sigui, per mandra. També ho atribueix a les empreses que haurien d'usar la deixalleria i pagar la taxa corresponent, però s'estalvien el desplaçament i el pagament de la quota, abocant tots els residus a qualsevol contenidor.

Però,també hi ha els veïns, ingenus, que no tenen alternativa. Arriben al punt dels contenidors i els troben plens. I ho deixen, de bona fe, al costat del contenidor esperant que, igualment tinguin un destí adequat. Martí Terés manté que aquesta problemàtica passa en molts punts del terme municipal però apunta que succeeix també «en moltes altres ciutats». És allò de mal de molts, consol de...

«Ojos que no ven...»



Tot plegat, arran de la inquietud del regidor de Guanyem Pere Albertí, qui després de veure «dia sí dia també» l'estat dels contenidors de la zona de les Pedreres, plens per dins i per fora, va preguntar en el darrer ple municipal què passava i si el que s'enduien els camionets tenia un tractament de separació posterior o si s'havia d'aplicar el refrany castellà que diu « ojos que no ven corazón que no siente». Doncs és això segon.

Només es recicla el que es posa a l'interior dels contenidors groc, blau, marró, verd i gris. La resta, no és tractat com a recollida selectiva encara que siguin bosses transparents on s'hi veuen clarament ampolles d'aigua buides i cartrons de llet. Ni grapats de cartró. Res. Tot això en un municipi on sovint hi ha el cofoïsme -Girona rai!- de reivindicar que és un dels que més recicla -els ciutadans- entre els municipis amb un nombre d'habitants similar.

I al nou concurs?



Tot això, mentre l'Ajuntament acaba de prorrogar un any el servei de neteja viària i de recollida d'escombraries a la societat mixta Girona + Neta mentre acaba de redactar les condicions per al futur concurs que servirà per escollir una nova empresa. Potser allà s'hi inclourà alguna mesura que pugui corregir aquest sistema.

Girona + Neta està formada en un 75% per l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i en el 25% restant per l'Ajuntament i acumula unes pèrdues d'aproximadament un milió d'euros. El preu ofertat per FCC que li va servir per convertir-se en la sòcia del consistori gironí per fer-se càrrec del servei durant vuit anys va ser de 89.977.774 euros. De fet, FCC ja havia estat l'anterior empresa de la part privada de la societa mixta, quan aquesta es deia Musersa.

L'escriptura de constitució de la nova societat va ser el 31 d'octubre de l'any 2011 i l'activitat va iniciar-se l'1 de gener del 2012.