Girona és la ciutat amb un major percentatge de vot independentista

Girona va ser la ciutat que va obtenir un major percentatge de vot independentista de Catalunya en les eleccions del 10-N, si s'observa la llista de les vint localitats més poblades. Amb un 58,08% de suports que van anar a parar a partits sobiranistes, la capital gironina es va situar un 0,81% per sobre de la segona classificada, Manresa, on el vot independentista es va situar en 57,27%. De fet, Girona ja va ocupar el primer lloc de la llista en les eleccions generals del 28 d'abril, quan va obtenir un 55% de vot secessionista. En canvi, en les últimes eleccions al Parlament, europeees i municipals, la ciutat més independentista va ser Manresa i Girona es va situar en segona posició.

El vot independentista, doncs, s'ha vist reforçat en aquestes generals a la ciutat de Girona respecte al 28-A, ja que ha passat d'un 55 a 58%. Tot i això, el percentatge de suports que reben els partits sobiranistes (JxCat, ERC i CUP) va ser superior en altres tipus de comicis: en les eleccions al Parlament del desembre de 2017, a la ciutat de Girona va haver-hi un 62,16% de vot secessionista; a les europees del passat mes de maig el percentatge va arribar fins al 64,41%, mentre que en el cas de les municipals que es van celebrar el mateix dia, i que va guanyar Marta Madrenas (JxCat), va pujar encara unes dècimes més, fins a situar-se en un 64,6%.

A l'extrem contrari, Santa Coloma de Gramenet ha estat en les cinc darreres cites electorals la ciutat que ha registrat menys vot independentista. Allà, el sobiranisme va obtenir el seu major percentatge a les eleccions al Parlament, amb un 21,29%, mentre que en aquestes últimes eleccions generals s'ha enfonsat fins a un 16,39%.

Després de Girona i Manresa, en tercera posició se situa Lleida, que aquest 10-N ha desbancat Sant Cugat del Vallès respecte de les eleccions que hi va haver a l'abril. En els dos casos el vot sobiranista ha superat per dècimes el 50%. Per la seva banda, Reus ha passat a la cinquena posició al davant de Vilanova i la Geltrú, i a partir d'aquí el percentatge ja baixa del 50%. La setena població catalana amb més vot sobiranista és Barcelona, amb el 40,32% i on s'ha imposat Esquerra. Més enrere ja s'experimenten pocs canvis respecte de les generals de l'abril pel que fa a les posicions.

Si es fa la comparativa entre els resultats de l'abril i els de diumenge passat, crida l'atenció que a totes les poblacions amb més habitants de Catalunya ha pujat el percentatge del vot independentista. A Girona va ser del 55% a les generals de fa set mesos, mentre que diumenge va créixer fins al 58,08%. D'altra banda, a Manresa va ser del 53,51% el 28-A, i va augmentar fins al 57,27% el 10-N. El salt més significatiu, tanmateix, ha tingut lloc a Reus: d'un 37,48% de vot sobiranista a l'abril es va passar, el 10-N, al 48,82%. Fins i tot a les poblacions amb menys suport al sobiranisme també s'ha notat aquest augment de vots independentistes: a Santa Coloma de Gramenet, per exemple, es va passar del 12% al 16,39%, i a Sant Boi de Llobregat, del 20,50% al 23,52%.



Les darreres eleccions

A les eleccions al Parlament del 21 de desembre del 2017, convocades pel Govern de Mariano Rajoy després d'haver aplicat el 155, el 62,44% dels vots a Manresa van ser per als sobiranistes: Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Llavors, Girona va ser la segona població amb més vot independentista, el 62,16%, i Sant Cugat del Vallès la tercera, amb el 55,26. Lleida es va quedar en el 50,36, i a partir d'aquí tots els percentatges ja es van situar per sota del 50%. En aquell cas, les eleccions les va guanyar Cs, amb el 25,35% del total de vots i 36 diputats.

A les europees que es van celebrar el 26 de maig -coincidint amb les eleccions municipals-, Manresa també va liderar el vot independentista amb el 66,02%, seguida de Girona, amb el 64,41%. A la capital del Bages es va imposar la llista de Junts per Catalunya, liderada per Carles Puigdemont, amb el 42,18%. Esquerra va ser segona amb el 23,84.

A les municipals del mateix 26 de maig, Manresa va batre tots els registres anteriors, i les formacions obertament sobiranistes que es van presentar van recollir el 68,78% dels vots. Van ser Es-querra i Junts, que formen govern, Fem Manresa amb 3 regidors, i Primàries, que no va aconseguir representació a l'Ajuntament. Girona va tornar a ser segona i Sant Cugat, la tercera.