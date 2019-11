Una vintena de locals de Girona s'apunten a la campanya de tapes

Una vintena d'establiments adherits a la campanya gastronòmica Tapa't ofereixen un Menú de Tapes de Tardor, composat per 5 tapes salades i una tapa dolça. El xefs mostren la seva creativitat amb tapes innovadores i originals. Suquet d'anguila del Delta de l'Ebre amb patates, provoletta al forn de llenya amb melmelada de pera o ous a baixa temperatura amb sopa de ceba i pa cruixent de romaní, entre moltes altres.

Tapa't té com a objectiu mostrar els plats més representatius de cada restaurant participant en un sol menú. En format de petits tastets, els visitants podran tastar el millor de la cuina gironina. La campanya gastronòmica Tapa't va néixer l'any 2015, com a una reformulació de la campanya gastronòmica Destapa't. La idea del Tapa't és donar un format d'hivern a la ruta de tapes, és a dir, com que fa fred enlloc de fer una ruta, poder gaudir de diferents tapes en un sol local.