Denuncien l'atac «feixista» a la seu de l'espai LGTBI perquè sigui considerat un «delicte d'odi»

Més d'un centenar de persones van cridar ahir alt i fort «fora el feixisme» i l'lgtbi-fòbia de la capital gironina després de l'atac contra l'espai LGTBI de Girona. La porta de la seu del col·lectiu, situada al Barri Vell, va ser destrossada durant la matinada de dissabte a diumenge. L'entitat ja ha presentat una denúncia i, segons van assegurar, seguiran el cas perquè l'atac sigui considerat «com un delicte d'odi» i no quedi com una «falta lleu».

En poc més d'un any, el col·lectiu ha rebut tres atacs, tal com va afirmar la vicepresidenta de la Comissió Unitaria 28 de juny, Rosa Vilaseca, ahir durant la concentració celebrada a la plaça del Pallol. Davant d'això, van assegurar que no en deixaran «passar cap més» i que qualsevol mena d'insult o discriminació cap al col·lectiu serà denunciat. «No ens podem fer els sords o estar tancats dins els armaris com ells volen», va afirmar Vilaseca durant la lectura d'un manifest elaborat per diferents entitats.

En la mateixa línia, el president de l'espai LGTBI, Pau Gálvez, va afirmar que el col·lectiu està «en el punt de mira dels feixistes» i que el «blanqueig polític del feixisme ha donat sensació de legitimitat a la intolerància, a atacar tot el que sembli diferent i no normatiu». «La nostra força és la seva por. Ni un pas enrere», va sentenciar durant la lectura del manifest oficial del Consell Municipal LGTBI de Girona.

En ell també s'hi recull la condemna de l'Ajuntament de Girona de l'atac que va patir la seu. A més, l'alcaldessa, Marta Madrenas, que ahir també era a la concentració, va escriure a Twitter que la policia està darrere el cas per tal de trobar els autors de la destrossa i va demanar col·laboració ciutadana «per perseguir els culpables». A la trobada de rebuig també hi van assistir regidors de Guanyem (com el portaveu, Lluc Salellas), del PSC (com Sílvia Paneque, també portaveu) i d'ERC. També hi havia el diputat electe del PSC, Marc Lamuà. A més, per les xarxes socials tant el president de la Generalitat, Quim Torra, com el president del Parlament, Roger Torrent, van mostrar el seu suport a l'espai LGTBI.

Aquest dimecres a la tarda organitzaran una altra concentració en rebuig a l'atac que han patit perquè es vegi que «Girona diu no a l'lgtbi-fòbia i no al feixisme», van exposar.