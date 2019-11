Picabaralla al ple de Salt pels aldarulls a la vila després del tall de l'AP-7

El ple de Salt va viure ahir una picabaralla de l'equip de govern i els partits de l'oposició pels aldarulls que es van produir a la vila els dies 12 i 13 de novembre després del tall de l'AP-7 convocat per Tsunami Democràtic. El PSC va presentar una moció d'urgència per condemnar «els fets violents i les situacions de tensió viscudes» al municipi quan diferents manifestants -una quarantena segons l'equip de govern- van cremar contenidors i van destrossar mobiliari urbà. El text, però, no va ser debatut perquè ERC, JxSalt i IPS-CUP van votar en contra de la urgència de la moció. Tot i això, la qüestió es va tractar al final del ple, en el torn de preguntes. Tots els partits de l'oposició (el PSC, Vox i IPS-CUP) van demanar explicacions al govern de Salt.

Els cupaires van denunciar que la policia va perseguir i intimidar els veïns i que fins i tot es van identificar a estudiants que no havien anat a la manifestació. En el sentit oposat, Vox va qualificar de «cinisme» que l'equip de govern donés «suport als CDRs» i que després «volgués ajudar la gent que va quedar atrapada a l'AP-7».

D'altra banda, el PSC va preguntar al govern de Salt si consideraven que els actes que es van viure eren violents o no. El tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, va afirmar que es van viure «actes vandàlics» que no aprova. El govern no va voler anar més enllà de la qüestió a l'espera de rebre informació sobre el Departament d'Interior i la Subdeleació del Govern sobre el dispositiu policial que es va dur a terme.



Un nou centre cívic: 1,2 milions

D'altra banda, ahir al ple es va fer un pas més per reconstruir la biblioteca d'en Massagran i convertir-la en un espai polivalent que aglutinarà el centre de lectura infantil ja existent i un centre cívic. El pressupost total de l'actuació puja a la quantitat d'1.297.403 ?, part del qual serà pagat a través d'una subvenció.

La proposta consisteix a enderrocar l'edifici actual, que es troba en mal estat, i construir-ne un de nou de planta baixa més dos. Un projecte que si es tira endavant finalitzarà el 2022. Ahir al ple es va aprovar amb 16 vots a favor i cinc abstencions del PSC demanar aquesta subvenció. El portaveu socialista, Joan Martín, va recriminar a l'equip de govern la falta d'informació d'aquesta «obra faraònica» als grups de l'oposició.