Absolt l'activista acusat de llançar una cadira a un mosso el 6-D a Girona

El jutjat penal 4 ha absolt l'activista antifeixista acusat de llançar una cadira a un agent dels Mossos d'Esquadra durant les mobilitzacions del 6 de desembre passat contra un acte de Borbònia i Vox a Girona.

L'activista s'enfrontava a 15 mesos de presó per un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat i a pagar 175 euros pels danys causats a una càmera que duia el mosso. El cas va arribar a judici el 23 d'octubre. La sentència conclou que "no ha quedat acreditat" que fos l'acusat qui va tirar la cadira contra la línia policial i subratlla que, al judici, l'agent "no va ser capaç d'identificar fefaentment" l'activista com el responsable del llançament.