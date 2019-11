Acció de suport a l'Ateneu Salvadora Catà de Girona. L'acte s'havia convocat avui al matí perquè l'entitat ha estat denunciada per ocupar el local de la plaça Josep Pla on hi són des de fa anys pels propietaris, Building Center, una filial de CaixaBank.

Durant l'acció, un dels protaveus ha explicat que just després de fer la convocatòria de la protesta, els responsables del local van posar-se en contacte amb representants de l'Ateneu i han començat un procés de mediació. Ha deixat clar que no pensen marxar de l'indret però que és una primera victòria que comenci una negociació. Ha assegurat que ara l'objectiu és que Buiding Center retiri la demanda.