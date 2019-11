Els concerts suspesos de les Fires es faran entre el 27 i 29 de febrer

A la plaça del Vi es va fer una gran "barraca" de protesta per l'anul·lació dels concerts per Fires

Aniol Resclosa

Els concerts que es van anul·lar per Fires de Sant Narcís es faran els dies 27, 28 i 29 de febrer

Aquest és l'acord al qual han arribat l'Ajuntament de Girona, la Comissió de la Copa i les entitats adjudicatàries de les barraques en l'última edició de la festa major de la ciutat. L'Ajuntament havia proposat, inicialment, a finals de novembre i al juliol. Quan les entitats van apostar per les dates d'estiu i Diari de Girona ho va anunciar en exclusiva, el consistori s'ha fet enrera i ara ha anunciat aquesta nova data.

Les actuacions musicals es faran a l'esplanada de la Copa. En lloc de distribuir barraques al llarg de l'esplanada, les entitats gestionaran de forma col·laborativa una barra conjunta i es distribuiran els beneficis de forma equitativa.

El tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha explicat que "des del primer moment es va buscar una data alternativa per fer els concerts i hem treballat per trobar els dies en què poguessin participar-hi el màxim nombre de grups possibles per poder oferir una programació de qualitat".

A hores d'ara es garanteix que la gran majoria dels grups previstos per les Fires seran presents en aquest cap de setmana i en els propers dies es definirà la graella definitiva amb els concerts dels diferents grups.