Girona celebrarà del 6 al 8 de desembre la fira Handmade Christmas

La primera edició del festival Handmade Christmas aterra a la ciutat de Girona del 6 al 8 de desenbre. Es tracta de la primera fira nadalenca que despertarà la creativitat i la imaginació de tota la família, segons asseguren els seus organitzadors. L'esdeveniment, que tindrà lloc a la Fira de Girona, comptarà amb un espai de bricolatge, de costura, de decoració, de cuina i de música, entre d'altres, que compartiran un nexe en comú: el Nadal i la creativitat.

S'hi podran fer tallers de decoració de taules, centres i arbres de Nadal, classes on els participants podran deixar anar la imaginació i desplegar la seva creativitat. «Tots tenim el nostre potencial creatiu, només cal trobar la inspiració o que algú ens empenyi a trobar-la», explica la directora del saló i cap d'Evident Events, Anna Ventura.

Al Handmade Christmas també hi haurà lloc per a aquells que són més reticents al do it yourself (fes-ho tu mateix) però són amants del bon gust. Per això també hi haurà un market amb productes nadalencs fets a mà. D'altra banda, també hi haurà una important zona infantil creativa on els més menuts podran fer tallers i activitats. Aquí, el divulgador científic Dani Jiménez ensenyarà experiments creatius. El públic també podrà participar als tallers de cuina per sorprendre la família.

Les entrades tenen un preu de de 5 euros (a partir dels 10 anys) i de 3 euros per als nens de 5 a 10 anys. Per als més petits (de 0 a 4 anys) l'entrada és gratuïta.