Girona programa per a dissabte una jornada per dir «adeu» al plàstic

Girona participa en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té lloc enguany del 16 al 24 de novembre sota el lema «Plegats, reduir és actuar». L'Ajuntament, juntament amb altres entitats com el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Agència de Residus de Catalunya, han organitzat una desena d'activitats per fomentar la prevenció de residus.

Aquest dissabte, hi haurà l'activitat central de la programació d'aquest any: la proposta «Adeu, plàstic». La jornada, matí i tarda a la plaça de Miquel Santaló, se centrarà en la difusió d'eines i mesures per reduir el consum de plàstic . L'activitat està organitzada per l'Ajuntament i compta amb la col·laboració d'El Flamenc, Resid'ús, Ferreteria Coll i Eco-lògic. Visites a la planta de triatge d'envasos, tallers infantils sobre el reciclatge i reutilització d'embolcalls o una exposició sobre experiències d'autocompostatge són algunes de les propostes que completaran la programació de la Setmana.