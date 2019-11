Girona tornarà els diners pel tancament de les escoles bressol durant les protestes

L'Ajuntament de Girona compensarà econòmicament les famílies afectades pel tancament de les escoles bressol municipals durant les protestes contra la sentència del procés. El consistori ha decidit retornar als pares l'import corresponent a dos dies d'escola, el nombre de jornades que les llars d'infants van estar tancades.

El mètode escollit per fer efectiva aquesta recompensa a les famílies és descomptar l'import, uns 9 euros per infant i dia, del rebut del proper mes de desembre. La xifra és estimada, ja que hi ha famílies que compten amb ajudes i paguen una quota més baixa. A més, alguns centres sí que van obrir un dels dos dies. Des de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament ho estan estudiant cas per cas.



520 famílies afectades

L'endemà de fer-se pública la sentència condemnatòria dels líders independentistes, el dimarts 15 d'octubre, totes les escoles bressol municipals de Girona van tancar. La Baldufa, El Tren, La Devesa, El Pont, Cavall Fort, Garbí i l'Olivera van suspendre l'activitat per decisió dels seus professionals. Els docents no van anar a treballar «per solidaritat» amb la situació que estava vivint el país, va explicar en el seu moment la regidora d'Educació de l'Ajuntament, Eva Palau. La decisió comptava amb el vistiplau del consistori, que va «respectar» la voluntat dels educadors d'expressar el rebuig a la sentència. El tancament va afectar 520 infants, les famílies dels quals ara seran recompensades econòmicament.

Aquell dia, en no tractar-se d'una vaga general, no es van establir serveis mínims; fet que sí va succeir el divendres 18 d'octubre, quan la Intersindical-CSC va convocar una vaga general. Durant aquella jornada, l'Ajuntament, d'acord amb els representants sindicals, va acordar els serveis mínims a les llars infantils municipals. Dels set centres, només en van obrir dos amb tres aules en actiu. Tot i això, una de les escoles, la de la Devesa, va tancar perquè no hi va assistir cap infant.

L'Ajuntament ha comptabilitzat que en aquest segon dia d'alteracions en el servei es van veure afectats 470 infants. «Estem parlant d'aquells nens que tenien el seu centre tancat», afirma Palau, i concreta que aquells que sí tenien l'escola oberta i no hi van anar «no seran recompensats».

La regidora d'Educació reconeix que han rebut algunes queixes, tot i «que no han estat gaires», sobre el tancament de les llars infantils municipals durant els dies de protesta. Palau explica que totes elles han estat contestades de forma individualitzada. També destaca que els pares van estar informats en tot moment de la suspensió de l'activitat a les escoles. «El dia abans es va informar per WhatsApp a les famílies que no hi hauria classe», afirma Palau.

Paral·lelament, aquest diari ha preguntat al consistori sobre què passarà amb els docents que el dimarts 15 d'octubre -quan no hi havia convocada cap vaga general- no van anar a treballar. Estem a l'espera de rebre la resposta per part del departament de Recursos Humans de l'Ajuntament.