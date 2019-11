L'oposició veu «inconcret» i de «màrqueting» el pla de mandat amb 355 punts de Madrenas

«Inconcret», «màrqueting» o «text viciat». Són algunes de les qualificacions que fan els grups de l'oposició en una primera valoració del pla de mandat que fa uns dies va presentar l'equip de govern (JxCat) encapçalat per l'alcaldessa, Marta Madrenas, un document de 355 punts ordenats per diferents àrees.

Per Guanyem Girona, Lluc Salellas, indica que el document és «una barreja de conceptes mal ordenats on no pots distingir entre objectius estratègics i propostes concretes calendaritzades». Salellas considera que el govern «busca poder dir, d'aquí a un temps, que s'ha complert una part del programa de govern, però en realitat no ajuda a concretar una acció clara transparent i en terminis que permeti als gironins anar avaluant dia a dia si s'ha complert o no».

Pel portaveu de la formació municipalista, Guanyem té «la sensació que és una operació de màrqueting que busca el titular sobretot a partir del número d'accions i no del contingut». Un pla de govern, al seu parer, hauria «de concretar uns objectius estratègics, un calendari i unes accions concretes i facilitar la transparència».

I posa dos exemples. El punt 4 diu que seguiran «treballant per la dignitat i la recuperació de la memòria històrica». Salellas exposa: «D'aquí a dos anys havent fet poca cosa pots dir que has complert l'objectiu però no podrem dir que s'hagi avançat de forma clara en aquest àmbit». O el punt 23: «Ens posarem al costat de les comunitats de veïns per eliminar les ocupacions». «Què significa posar-se al costat?», es pregunta. També lamenta que no esmenti el pla «Girona 2030», que es va aprovar en un ple amb un acord entre Guanyem i el govern. Al seu parer, una mostra més de la manca de «compromís amb allò que s'aprova». Finalment, lamenta que alguns plans i projectes no estan ni contextualitzats amb el que ha fet el mateix govern en els últims quatre anys.



Operació de maquillatge

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, considera que el pla de mandat «condemna Girona a patir amb el mal de l'equip de govern. No són constants amb el dia a dia de la ciutat mentre es mostren molt radicals amb polítiques a escala nacional i pel que fa al Parlament». Paneque considera que el document «arriba sis mesos després d'iniciar el mandat. Arriba tard com l'equip de govern en moltes ocasions també ho fa». Assegura que el pla és «molt imprecís i inconcret i ple de tòpics i generalitats» i que «no aporta res de nou ni té cap ambició». Insisteix que «si ens preguntessin quina Girona imagina l'alcaldessa el 2023, no hi trobaríem resposta». Creu que és «una operació per maquillar la inacció i per salvar els mobles amb anuncis que no duen enlloc per manca de concreció i d'accions».

Quan posa dos exemples, en un coincideix amb Salellas: el punt 23, que diu «ens posarem al costat de les comunitats de veïns per eliminar les ocupacions». La representant socialista exposa que la frase «no diu res. Esperaríem que, a part de donar un copet a l'esquena dels veïns, s'esmentessin mesures per evitar aquestes ocupacions i per actuar-hi. O el número 40, que diu: «Implementarem mesures d'ajut d'accés al lloguer ordinari a l'habitatge». «Quines mesures? És una frase òbvia i inconcreta», es queixa. A més, hi veu contradiccions. Al punt 32 diuen que seguiran «reforçant les mesures de bonificació de les famílies, amb atenció especial a les monoparentals», quan, segons explica, «fa poques setmanes l'equip de govern va donar de baixa 48.000 euros que anaven destinats a famílies monoparentals perquè deien que no hi havia demanda».



Un canvi radical

Mentrestant, el portaveu d'ERC, Quim Ayats, considera que hi ha propostes i deures pendents de fa molt de temps, com la segregació escolar, el pla d'habitatge, millora dels processos participatius, inversions a la Devesa i les hortes o l'horari nocturn en el transport públic. «Ho han tingut parat molts anys», lamenta. I recorda que des d'Esquerra han reclamat avançar en aquests aspectes des de l'oposició. «En l'àmbit teòric podem estar d'acord en moltes de les propostes, però si no hi ha un canvi radical no deixaran de ser propostes perquè hi ha poca concreció i entenem que el govern ha d'entendre que només pot desencallar diferents temes si som capaços de generar grans consensos polítics i socials, i aquí ens hi trobaran sempre. Però cal passar de les propostes a la concreció i als fets».

En el que coincideix amb l'equip de govern és en la defensa que fa de la democràcia, la llibertat d'expressió, els drets individuals i col·lectius. Girona ha de seguir essent un dels pilars de la futura república catalana, així com en alguns temes prioritaris com la sostenibilitat o l'educació.



Paraules que s'enduu el vent

Finalment, Daniel Pamplona, de Ciutadans, lamenta que hi ha moltes mesures econòmiques «però encara no sabem res dels pressupostos. Llegint totes les promeses, sembla més que evident que no totes es podran complir. Quan arribin els pressupostos veurem realment quant d'això són paraules que se les enduu el vent».

«No es pot entendre de cap manera que tots els punts, o ni tan sols la majoria, gaudeixin d'una partida econòmica», resumeix. «Veiem aquest Pla de Govern com un text viciat en la seva gènesi, ni es pot complir ni l'alcaldessn i el seu equip tenen la força -nou regidors- ni les ganes de fer avançar la ciutat», insisteix.

El portaveu de la formació taronja posa de manifest que a la portada del Pla de govern diu «Girona som tots», quan, a parer seu, l'alcaldessa «és plenament conscient de la fragmentació social, i ignorant-la l'equip de govern assumeix que seguirà pel camí de la independència, per tant, governar per a tots no serà possible.

I conclou: «Els grans projectes requereixen empenta i focalització des de l'inici del mandat, priorització que no veiem. Se'ns proposa Girona com a ciutat tecnològica però encara no sabem qui es va endur els diners del Parc Tecnològic.