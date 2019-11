Es posa en marxa la votació dels pressupostos participats

Els veïns de Girona ja poden votar el projecte que més els agradi per al seu barri dins dels pressupostos participats que impulsa l'Ajuntament de Girona. Ho podran fer fins al dilluns 2 de desembre a les dotze de la nit. La votació es podrà fer des de qualsevol dispositiu electrònic, i per accedir al portal de vot només caldrà introduir el número de DNI, NIE o passaport juntament amb la contrasenya rebuda a casa. Enguany hi ha 90 propostes que van a consulta per als 30 barris en què es divideix la ciutat. Del global de propostes, més de 60 depenen dels serveis d'Urbanisme o de Mobilitat i Via Pública. La resta es reparteixen entre els serveis de Sostenibilitat, Participació, Serveis Socials, Policia Municipal, Esports, Cultura i Comunicació.