Tres encaputxats fan cremades a un vigilant d'un pis de Salt quan intentaven ocupar-lo

Tres encaputxats van irrompre dissabte en un pis de Salt i van causar cremades a un vigilant de seguretat que estava supervisant l'immoble. Aquest habitatge havia estat violentat anteriorment, ja que l'havien intentat ocupar. La Policia Local de Salt està al capdavant de la investigació policial. Entre les hipòtesis que s'estan contemplant, hi ha que aquests delinqüents volien reocupar l'habitatge per després posar-lo a la venda. De moment, però, no s'ha detingut els presumptes autors dels fets. El succés va tenir lloc dissabte a la matinada en un habitatge de la plaça Catalunya.

Els propietaris del pis havien fet col·locar d'urgència una porta a l'habitatge aquell dia perquè els havien intentat ocupar la casa. El pis, però, estava buit, ja que els amos no hi viuen. Per sentir-se més segurs i per evitar un nou intent d'entrada a l'habitatge també van contractar un vigilant de seguretat. Aquest, quan es trobava fent les seves tasques, va veure com tres homes intentaven entrar en aquest pis i quan van trobar-se amb el vigilant el van cremar amb un líquid inflamable.

L'home va quedar ben sorprès per l'acció dels encaputxats, que el van deixar amb les flames. L'home va patir cremades de tercer grau, sobretot a les mans, perquè va apagar el foc.

Arran d'això, va haver de ser evacuat per una ambulància del SEM fins a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on hi ha una Unitat de Cremats. Sortosament, malgrat les cremades i el fort ensurt, el mateix dia va poder ser donat d'alta.

La Policia Local de Salt i els Mossos van acudir a l'emergència. La investigació, però, ara està en mans dels agents locals, que busquen els autors dels fets.