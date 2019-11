Guanyem Girona condiciona l'aprovació dels pressupostos a l'habitatge, sostenibilitat i educació

Guanyem Girona condiciona l'aprovació dels pressupostos de la ciutat a una "aposta radical" en matèria d'habitatge, sostenibilitat i educació per part de l'equip de govern. El portaveu de la formació, Lluc Salellas, considera que aquestes àrees requereixen una "injecció ingent" perquè són "pilars del benestar dels veïns i veïnes de Girona". El grup també alerta que no es conformarà amb "petits canvis cosmètics" i que exigirà que es trobi una solució per els talls de llum a la Font de la Pólvora. "És una qüestió de dignitat humana", asseguren. Per això, anuncien que estan treballant en algunes propostes en aquests àmbits i que les posaran sobre la taula durant les negociacions.

Salellas veu "imprescindible" que els futurs pressupostos municipals reflecteixin "una aposta radical que permeti fer front a l'emergència habitacional i climàtica i que enforteixin àmbits com l'educació i la mobilitat". El portaveu de Guanyem Girona diu que aquestes àrees necessiten una "injecció ingent" per fer de Girona una "ciutat amable" que "permeti un lloguer assequible, uns carrers on passejar i respirar i una educació potenciada que miri a llarg termini i s'enfronti a la segregació per garantir la cohesió".

En aquest sentit, diu que la seva formació no es conformarà amb partits "canvis cosmètics" que no s'allunyin "radicalment" dels números aprovats en anys anteriors". Per això, estan treballant en algunes propostes que posaran sobre la taula durant les negociacions.

Per la seva banda, la regidora Cristina Andreu ha manifestat que l'aprovació dels comptes estarà condicionada, també, als avenços "palpables" en la situació dels talls de llum a la Font de la Pólvora. "Si abans de Nadal el govern no ha començat a implementar cap tipus de solució per Girona Est, al nostre costat de la taula de negociació no s'hi trobaran ningú", ha dit, tot afegint que és una qüestió de "dignitat humana".

Un altre aspecte que la formació considera prioritari és el desenvolupament de les relacions amb l'àrea urbana en temes com l'habitatge, la mobilitat o la cultura. En aquest sentit, Andreu ha reivindicat la moció Girona 2030 aprovada pel ple de l'Ajuntament que defineix l'àrea urbana com "un eix de futur vertebrador" i ha recordat que "la diagnosi d'habitatge presentada pel govern dimecres també destaca la necessitat d'establir acords en benefici d'una major coordinació i solidaritat dins l'àrea urbana".

Crítiques al Pla de Govern

La regidora Laia Pèlach ha carregat també contra el pla de govern presentat la setmana passada. Creu que el document està "ple de vaguetats que només busquen el titular". En aquest sentit, Pèlach ha dit que conté "declaracions d'intencions més pròpies de la propaganda electoral".

D'altra banda, el regidor Pere Albertí, ha llistat diverses mancances al document com l'escola de Música, el Museu d'Art Contemporani o el Pla Estratègic de l'Esport. "Un pla per un mandat de quatre anys on no s'esmenten alguns dels principals projectes culturals, educatius i de cooperació amb l'àrea urbana és un pla incomplet i ineficient", ha dit.

En aquest sentit, ha assegurat que si realment es volguessin assolir els objectius que marca el pla, "la partida pressupostària en habitatge, sostenibilitat i serveis socials haurà de ser molt més grossa que la que han presentat habitualment els anteriors governs".