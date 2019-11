Jutgen un violador reincident per fer tocaments a una nena de 6 anys a Girona

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un violador reincident per fer tocaments a una nena de 6 anys a Girona el 20 d'agost del 2017. La fiscalia demana que el condemnin a 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys amb agreujant de reincidència. La mateixa Audiència va condemnar l'any 2011 Edwin Enrique Granda a 6 anys de presó per violar una noia durant les Fires de Girona del 2009. L'acusat està en presó preventiva des del juliol passat per agredir sexualment una menor de 13 anys al barri de Santa Eugènia el matí del dia de Sant Joan. El judici s'ha fet a porta tancada, excepte els informes de fiscalia i defensa. Al torn d'última paraula Granda ha dit que és "innocent".