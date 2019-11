La plaça del Vi de Girona va viure ahir al vespre una nova concentració de suport a l'Espai LGTBI de Girona després que uns desconeguts trenquessin l'entrada del seu local, situat al Barri Vell, aquest cap de setmana. Aquest dilluns ja es va fer una primera convocatòria d'urgència a la plaça del Pallol, on es va llegir un manifest del Consell Municipal de LGTBI, entre d'altres, on es deixava clar que hi havia «tolerància zero a l'homofòbia» i es mostrava «el cent per cent de suport als afectats». S'emplaçava a tractar l'atac com un delicte d'odi.