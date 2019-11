Primer pas per acabar el darrer sector pendent del parc Central de Girona

Adif ha anunciat que ha posat a exposició pública la relació de béns i drets afectats per l'execució d'obres del projecte de remodelació del tros pendent del parc Central de Girona. Aquest sector, està situat a l'entorn de la rampa d'entrada i sortida de l'estació d'autobusos soterrada, en un lateral de la plaça d'Europa, envoltat de tanques i amb males herbes. Un pas burocràtic que, tot i molt reivindicat des de l'Ajuntament perquè hauria de servir iniciar el punt i final a unes obres eternes, ha agafat per sorpresa al consistori.ç

Es tracta, segons han explicat fonts de la subdelegació del govern del pas previ i «necessari» per a la licitació de l'obra complementària als projectes derivats de l'arribada del Tren d'Alta Velocitat a la ciutat i es fa a efectes de possibles expropiacions.

El propòsit d'aquesta exposició pública és que «qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per rectificar errades que es puguin detectar en la relació de béns i drets afectats o, a causa de raons de fons o forma, per oposar-se a la necessitat d'ocupació», segons la subdelegació del govern.