La Plataforma Feminista Gironina encerclarà els jutjats de Girona pel 25N

La Plataforma Feminista Gironina ha anunciat l'acte que durà a terme el proper dilluns 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, a les 19.30 h de la tarda davant dels Jutjats de Girona de l'Avinguda Ramon Folch. L'acte consistirà en la lectura d'un manifest i encesa d'espelmes amb els noms de totes les dones que han estat víctimes de violència de gènere durant el 2019. En aquesta primera part només hi haurà la participació de dones.

En una segona part de l'acte, es convidarà a tot el públic assistent a encerclar els Jutjats de Girona de l'avinguda Ramon Folch. "Aquesta cadena humana que encerclarà els jutjats permet posar també el punt d'atenció sobre la justícia i els canvis que ha d'afrontar per adaptar-se a la realitat del dia a dia sobre violència de gènere. Les dones víctimes d'agressions no poden patir dos judicis, el social i el judicial, i no tenen per què ser qüestionades per la justícia per la seva forma d'actuar davant d'una agressió" ha explicat Diana Estudillo de CCOO.

Gemma Núñez del PSC, ha volgut deixar clar que "aquest és un acte per reivindicar que ens assassinen, ens maten, no ens morim. Aquest anys hi ha 51 casos confirmats i 4 sota investigació, de tots aquests, 8 han succeït a Catalunya". La plataforma ha reclamat més recursos econòmics i més celeritat en les transferències a Comunitats Autònomes i ajuntaments per disposar de la dotació econòmica per fer polítiques contra la violència de gènere. "Fa pocs dies es van fer les transferències per part de l'Estat però reclamem que el nou govern li doni un nou impuls al pacte perquè encara contempli més mesures i diners" ha afegit Núñez.

La plataforma ha volgut també posar l'accent sobre el treball pendent en educació, des d'etapes inicials amb treballs específics en coeducació fins a treball amb adolescents per detectar actituds i pensaments masclistes. Bouchra Benlamin, d'ERC, ha volgut destacar que la plataforma "cada cop aplega més entitats i associacions i congrega més dones que s'hi volen adherir a títol individual". En aquest aspecte Benlamin ha animat "a tothom a venir el proper dilluns als jutjats, i unir-se a la cadena humana vestit de negre i amb mocador lila, i a participar durant tot l'any de les trobades i les activitats de la plataforma".

La plataforma està formada per la Xarxa Dones Girona, Xarxa de Dones de Caldes de Malavella, Moviment Democràtic de Dones, Dones Republicanes, Joventut Socialista de Catalunya, PACMA, JSUC, Catalunya en Comú, Marrecs de Salt, CCOO comarques gironines, Esquerra Republicana, ADAC, ACN, Canviem Salt, JNC, Junts per Catalunya Girona, PSUC, Plataforma Salvem la Devesa, Podem, FAV, UGT comarques gironines, PSC, Femme Inline i Lliures i Combatives.

Acte també a Sarrià de Ter

Sarrià de Ter també s'uneix al Dia Internacional contra la Violència de Gènere

Des de l'Ajuntament i en col·laboració amb «Taula de les Dones de Sarrià de Ter», s'emplacça a tothom als actes que tindrà lloc el proper dia 25 de novembre a les 18h a les escales del Centre d'Arts Escèniques (c/ Paulí Torras, 14), on està prevista la realització d'un gran mural popular amb empremtes de color lila, tot seguit la lectura del manifest i encesa d'espelmes.

L'acte finalitzarà amb un concert a càrrec de l'artista gironina «Mireïa»