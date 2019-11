Desallotgen i confinen els veïns de dos blocs de pisos per un incendi a Girona

La nit de dimecres a dijous va ser moguda per als Bombers a la ciutat de Girona. Van haver d'actuar en dos incendis en blocs de pisos que van obligar a desallotjar i confinar els veïns. El primer va generar més moviment i a més va acabar amb nou persones intoxicades de caràcter lleu per inhalació de fum. Cap d'elles, però, va necessitar ser traslladada a cap centre sanitari.

El succés va consistir en l'incendi d'un quadre elèctric situat al soterrani d'un edifici de la frontissa de Santa Eugènia. El foc va obligar a desallotjar i confinar veïns del bloc de pisos de la travessia de Santa Eugènia on es va declarar el foc. Però també els d'un altre edifici del costat, al carrer de Lope de Vega, perquè també s'hi va escampar la forta fumerada. En total, 35 persones van ser desallotjades.

El foc es va declarar pels volts de tres quarts de vuit del vespre de dimecres i a un quart de nou del vespre ja tenien el foc apagat. Els efectius d'extinció després van revisar tots els pisos i les escales perquè hi havia molt de fum. A les deu de la nit, els Bombers van finalitzar les tasques de ventilació i els veïns van poder tornar a casa. A causa del foc, però, el bloc de pisos de la Travessia Santa Eugènia va quedar sense llum. El restabliment va quedar a mans de l'empresa subministradora. Al lloc també hi van treballar els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal i el SEM. Els serveis mèdics van atendre els nou afectats per intoxicació per haver inhalat fum.

Quatre hores després, els serveis d'emergències es van haver de tornar a activar per un altre foc d'habitatge al centre. El nou succés també va obligar a desallotjar els veïns d'un bloc de pisos. L'incendi es va originar en el dormitori d'un habitatge d'un edifici que està situat al número 23 de la Ronda Ferran Puig. L'avís al telèfon d'emergències 112 el va fer un ciutadà que compta amb servei de teleassistència. L'home va prémer el botó per alertar els Bombers que hi havia foc a casa seva. Les flames van començar en el matalàs d'una habitació, que va quedar afectada totalment pel foc. A banda, el fum també es va escampar pel menjador del pis.

Els Bombers van activar quatre dotacions per extingir el foc i en arribar a lloc es van trobar el propietari al balcó. Malgrat l'ensurt, l'home no va patir cap ferida. El foc es va donar per apagat pels volts de tres quarts de dotze. Quan es va considerar que tot estava solucionat, els veïns van poder tornar a casa seva. Al lloc també s'hi van desplaçar agents de la Policia Municipal i del SEM.