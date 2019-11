ERC exigeix a JxCat complir amb els acords del 2019 per negociar els comptes actuals

ERC de Girona reclama a l'equip de govern que desencalli els compromisos que va pactar amb els republicans per al pressupost del 2019 abans de negociar els comptes del 2020. El seu portaveu, Quim Ayats, li recorda a l'alcaldessa que encara té deures pendents. Perquè set dels acords que JxCat va tancar amb ERC, a canvi de la seva abstenció, "continuen pendents de realitzar-se". Entre aquests, una partida de 100.000 euros destinada al Pla de les Pedreres, un pla de xoc de 300.000 euros per a la Devesa, una partida per redactar el projecte d'un nou centre cívic a Montjuïc o una nova línia d'autobús urbà que enllaci els campus de la UdG. "Cal que el govern concreti en quin punt estan els assumptes pendents abans d'iniciar converses de cara al pressupost del 2020", alerta Ayats.

ERC de Girona reclama a l'equip de govern que desencalli els projectes acordats que es van pactar en el marc de les negociacions dels pressupostos del 2019. Concretament són set els compromisos que va adquirir l'equip de l'alcaldessa Marta Madrenas, però que continuen pendents de realitzar-se.

Durant el ple del febrer passat, els republicans es van abstenir en la votació del pressupost municipal de l'Ajuntament de Girona, facilitant així l'aprovació dels comptes, a canvi de desencallar projectes importants i de dignificar algunes zones de la ciutat.

Ara, ERC fa un toc d'alerta d'aquests incompliments i reclama la seva execució abans d'encarar les imminents negociacions dels pressupostos de l'any vinent. "Cal que el govern municipal concreti en quin punt estan els assumptes pendents abans d'iniciar les converses de cares al pressupost del 2020", assegura el portaveu d'Esquerra Girona, Quim Ayats.

És per això que reclama una reunió formal amb l'equip de govern per tractar l'estat d'execució dels acords com a condició prèvia a seure a negociar les noves partides del curs vinent. "No podem avançar sense revisar la feina feta i comprovar que els pactes que Esquerra va arribar amb el govern municipal no han quedat en paper mullat o guardats en un calaix", sosté Ayats.

Entre les propostes pactades entre el govern i Esquerra Girona hi ha una partida d'uns 100.000 euros destinada al pla de les Pedreres. Un compromís que "no s'ha executat" subratllen els republicans, malgrat que ERC "va insistir en la seva reivindicació en una moció presentada i aprovada al ple del juliol perquè les actuacions a les Pedreres arrenquessin abans d'acabar el 2019".

En segon lloc, es va preveure un pla de xoc per fer inversions immediates al parc de la Devesa consistents en la reforma de la il·luminació, del mobiliari urbà i millores en seguretat, amb un cost aproximat d'uns 300.000 euros. En aquest sentit, diu ERC, "l'únic punt que ha avançat el govern de JxCat és en l'encàrrec d'un estudi sobre l'enllumenat que es va fer l'agost passat".

Així mateix, com a tercer punt, Esquerra Girona va pactar una partida de 25.000 euros per a la redacció del projecte d'un nou centre cívic per al barri de Montjuïc. "Però en aquest cas el govern municipal ni tan sols l'ha tret a concurs públic", lamenten els republicans.



Jocs infantils, nova línia d'autobús i voreres

L'adaptació amb criteris d'accessibilitat de tots els parcs de jocs infantils de la ciutat, tant pel que fa a l'accés com als jocs, també és "una prioritat" per Esquerra. "I així ho vam exigir al govern municipal en els pressupostos del 2019 amb una partida de 100.000 euros", subratllen els republicans. "Però a hores d'ara, i malgrat que vam reiterar la nostra petició al ple d'octubre, no s'ha avançat com s'esperava en aquest aspecte", hi afegeixen.

D'altra banda, l'acord entre ERC i JxCat contemplava la projecció d'una nova línia de bus per enllaçar els campus de la Universitat de Girona (UdG). Els 350.000 euros previstos servirien per invertir en un nou vehicle i, la resta, per a l'estudi i implementació del servei. "En aquest sentit, s'ha avançat en la compra de dos busos, però en canvi el govern municipal no s'ha marcat com a prioritari els altres punts", critiquen els republicans.

Per últim, la formació republicana va arrencar el compromís del govern de JxCat d'una inversió de 300.000 euros en un pla de reforma de les voreres de la ciutat. "Un projecte que està, en part, en execució, però en cap cas s'ha tirat endavant tot el pla previst", conclou ERC Girona.