Guanyem i PSC s'obren a negociar els pressupostos de Girona amb condicions

El pla de mandat de l'equip de govern de Marta Madrenas ha desconcertat als partits de l'oposició de l'Ajuntament de Girona per ser un document «buit» i sense cap «projecte sòlid» al darrere. Davant d'això, Guanyem i PSC van exigir ahir a JxCat «mesures concretes» i un canvi substancial si volen el seu acord per aprovar els pressupostos del 2020.

La regidora de Guanyem, Cristina Andreu, va manifestar que el vot a favor del seu partit als comptes municipals estarà condicionat pels avenços «palpables» a solucionar els talls de llum de Font de la Pólvora. «Si abans de Nadal el govern no ha començat a implementar cap tipus de solució per a Girona est, al nostre costat de la taula de negociació no trobaran ningú», va afirmar de forma contundent Andreu.

La formació també va posar com a condició que el govern es comprometi a treballar amb l'àrea urbana temes com l'habitatge, la mobilitat o la cultura. El portaveu, Lluc Salellas, veu imprescindible que els futurs comptes municipals reflecteixin «una aposta radical que permeti fer front a l'emergència habitacional i climàtica i que enforteixin àmbits com l'educació i la mobilitat». Salellas va subratllar que aquestes àrees requereixen «una injecció ingent en el pressupost perquè són els pilars del benestar dels veïns de Girona». També va afegir que no es conformaran amb «petits canvis cosmètics» que no s'allunyin «radicalment» dels números aprovats en anys anteriors.

D'altra banda, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va afirmar que «si els pressupostos van en la mateixa línia que el pla de govern, amb aquesta manca d'ambició i de projecte de ciutat, estarem més lluny que mai de poder arribar a un acord». Els socialistes van demanar ahir un canvi de 180 graus i van criticar la «inacció» d'un govern «cansat» ja a l'inici de mandat.

Aquesta situació, segons Paneque, té el seu origen en el fet que l'alcaldessa «no té Girona com a prioritat». La portaveu va assegurar que, durant aquests mesos, JxCat –en connivència amb les forces independentistes– han mantingut Girona «en letargia» en espera que es fes pública la sentència del Suprem. «I que ara, quan les crítiques ja eren evidents, el govern s'ha afanyat a fer un document inconcret, amb 355 propostes buides de contingut real», va afegir. Per als socialistes, aquesta és l'evidència que «la política nacional, i no la municipal» guia el dia a dia a l'Ajuntament i explica els acords al ple. «JxCat va aprovant punts bàsics, com el cartipàs i les ordenances, gràcies al suport de Guanyem i ERC», va insistir la socialista. Paneque també va acusar Guanyem de pactar amb JxCat «només per motius nacionals».

«En política municipal, cap a on va Girona? Quin futur té aquesta mena d'entesa de caire nacional?», es va preguntar Paneque. I aquí, la socialista creu que els comptes del 2020 seran, en certa manera, la prova de foc. «És raonable pensar que JxCat presenta aquest pla de govern per dur-lo a terme; l'equip de govern el reflectirà als pressupostos? O serà Guanyem qui se salti les crítiques que ha fet?», es va preguntar, en referència a si uns i altres seran «coherents» amb les seves «ideologies», més enllà de la independència.



La resta de grups

D'altra banda, Esquerra també va sortir ahir a criticar que «el pla de govern és ambigu i mancat de visió estratègica». El portaveu republicà, Quim Ayats, va afirmar que el govern de l'Ajuntament només podrà «desencallar grans reptes com la mobilitat, l'habitatge, l'educació o la Devesa» a través de «grans consensos polítics i socials», reiterant la voluntat col·laborativa d'Esquerra. «A nosaltres, sempre ens trobaran disposats a seure i negociar pel bé de Girona i dels nostres veïns i veïnes, com hem fet fins ara», va afegir.

Finalment, el líder de Ciutadans, Daniel Pamplona, va lamentar que hi ha moltes mesures econòmiques «però encara no sabem res dels pressupostos». «Llegint totes les promeses, sembla més que evident que no totes es podran complir. Quan arribin els pressupostos veurem realment quant d'això són paraules que se les enduu el vent».