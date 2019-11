Situen Puigdemont en una reunió per intentar estendre a l'ajuntament de Girona el model de la trama del 3%

La Guàrdia Civil situa Carles Puigdemont en una reunió clau per intentar estendre a l'Ajuntament de Girona , quan era alcalde, el model de la trama de el 3%, sobre suposades comissions a l'antiga CDC a canvi de l'adjudicació d'obra pública.

Així ho apunta la Guàrdia Civil en un informe, remès al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga el cas 3%, en el qual veu indicis que un dels imputats podria haver ajudat a "introduir" l'empresa OPROLER en el "sistema de contractacions" de l'Ajuntament de Girona després de mantenir diferents reunions Puigdemont i altres persones, com l'extinent d'alcalde de Barcelona Antoni Vives.

De fet, en un acte de maig de l'any passat, el jutge ja havia situat Puigdemont en una reunió mantinguda al juny de 2013, quan era alcalde de Girona, amb un dels imputats en el cas, el llavors director general de Barcelona Infraestructures Municipals SA (BIMSA), Ángel Sánchez.

La Guàrdia Civil, en un informe remès al jutge el passat 7 de novembre, detalla que hi ha indicis que Sánchez "podria haver ajudat" a "introduir" OPROLER en el sistema de contractacions de Girona, "després de mantenir diferents reunions" amb Puigdemont i altres persones, entre elles Vives.

Segons els investigadors, utilitzant la relació existent entre OPROLER i BIMSA, serien els membres de l'empresa municipal de Barcelona els que facilitarien una "posada en escena" perquè, des de l'Ajuntament dirigit llavors per Puigdemont, els "comprin" el model de licitacions que estaven utilitzant en el marc de la trama de el 3%.

"En teoria -adverteix l'informe-, els primers contactes devien causar una molt bona impressió, perquè se succeeixen una sèrie de contactes, entre ells un dinar al restaurant de Parlament amb el director de BIMSA, Ángel Sánchez, i l'alcalde de Girona (Puigdemont), a la qual també hi assistiria el tercer tinent d'alcalde de Barcelona, Antoni Vives".

Un dels suposats intermediadors investigats en la causa va anotar en la seva agenda, en relació amb aquesta trobada: "nou plec i organització de licitacions", segons l'informe de la Guàrdia Civil, que analitza el contingut de les agendes dels imputats.

"Tenint en compte com es fan les coses a través de l'empresa OPROLER per tal de facilitar l'adjudicació de contractes públics (...) en aquest cas es mostra quin és el mètode utilitzat per aquest per 'convèncer' de la utilització del seu sistema de licitació que, a priori, es basarà en l'obtenció d'algun tipus de privilegi o direccionalitat en l'adjudicació final", sosté l'informe.

Detalla en aquest sentit que OPROLER, mitjançant intermediaris, ressaltava la "conveniència" de fer regals a Ángel Sánchez, a qui van convidar a diversos dinars entre tres persones, una de 225 euros i una altra per valor de 440 euros.

La Guàrdia Civil també investiga si li van regalar dues caixes de productes "Mil i una nits inoblidables", a raó de 249 euros per producte, el tiquet van localitzar els investigadors costat de la factura d'un dels dinars en què van convidar el responsable de BIMSA .

Per l'institut armat, empreses adjudicatàries com OPROLER o la també investigada Rubau Tarrés van aportar suposadament "compliments, donacions o presents" dirigits a l'òrgan licitador, com l'empresa municipal Infraestructures de Barcelona.

El jutge De la Mata investiga l'existència d'una "aparent operativa" de finançament irregular per part de CDC, consistent, segons la Guàrdia Civil, en la "interposició com a 'societats pantalla' de les seves fundacions vinculades, que reben donacions d'empreses adjudicatàries de contractes públics en administracions governades pel partit".

En la trama, segons la Guàrdia Civil, conflueixen ens públics amb capacitat d'adjudicar obra sota el mandat de CDC, empresaris disposats a efectuar pagaments de comissions, sota l'aparença de donacions a fundacions afins per aconseguir adjudicacions, i un "mediador" amb "gran ascendència "dins del partit que "apadrini" es gestions per materialitzar l'"activitat criminal investigada".