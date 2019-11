Els autobusos que no fan «fast look» a Girona sí que poden aparcar als llocs «prohibits»

És de nit i es detecten autobusos aparcant al carrer Berenguer Carnicer de Girona. A sota les vies, a tocar dels jutjats. En baixen visitants que inicien una ruta per la ciutat en massa. Com un ramat de nyus en ple Temps de Flors, seguint un guia turístic que els ensenya les cases de l'Onyar, Sant Fèlix i la Catedral pràcticament només de tocar peu a terra.

El carrer Berenguer Carnicer és un dels punts on des de l'1 de març està prohibit que hi aparquin els autobusos turístics. Només hi poden aparcar els vehicles de transport públic escolar o amb permís exprés per problemes de mobilitat dels viatgers. L'altra indret és al passeig Canalejas.

Però a la nit, la màniga és més ampla. Hi ha un acord amb les associacions de guies de Girona que els permet utilitzar el carrer Berenguer Carnicer per «descarregar» i posteriorment «carregar» aquests visitants. Ràpid i depressa, però amb permís.

Alguns ciutadans han difós a les xarxes socials la presència d'aquests autobusos en un espai que consideren que es manté com a prohibit. En fan denúncia per l'incompliment de la normativa en detectar que ni són grups escolars ni hi ha persones amb mobilitat reduïda. Però no. Tenen permís per aquest acord entre el consistori i les associacions de guies.

L'acord, però, només afecta a partir del vespre. Quan es fa de nit. Durant el dia no hi ha excepció ni acord, per molt que els guies considerin «inhumà» que els visitants hagin de fer una caminada de l'aparcament del pavelló de Fontajau al Barri Vell passant pel parc de la Devesa i els seus arbres centenaris -un tresor!.

A l'Ajuntament i, probablement als comerciants o hotelers, no els interessa un grup de quaranta persones que arriba a la ciutat procedent de Barcelona o de la costa Brava amb una ampolla d'aigua i entrepà a la mà gentilesa de l'empresa turística que han contractat, que volta tres hores pel Barri Vell i marxa cap a Figueres o Banyoles, abans de tornar a dormir fora de la ciutat. Despesa zero per un costat i ingressos zero per l'altre. Un «fast look» per veure el més famós de cada ciutat poc beneficiós per a la ciutat.

El «càstig» per aquest mètode és allunyar aquests autobusos. Que aparquin a l'estació d'autobusos del parc Central o a l'esplanada del pavelló de Fontajau -on no han de pagar una taxa de 5,45 euros per aturar-se- que sí que han d'assumir a l'estació.

Gastar té premi

El que venen al vespre i a la nit, amb una visita guiada contractada i un guia oficial local, ja han fet la primera despesa. Contractar un guia «d'aquí» que els porta, per exemple, a museus o als banys àrabs i que molts cops també suposa quedar-se a sopar en algun restaurant. Aquests turistes no són d'un sol ús, consumeixen. I tenen el «dret» per aparcar al carrer Bereguer Carnicer, molt més a prop del Barri Vell que els soferts turistes del matí o de la tarda. Gastar té premi.

A aquelles hores, a més, la pressió al Barri Vell baixa. Potser puja entre els «locals» que van a fer el toc, però la majoria de visitants han baixat i, en aquelles hores els ponts que creuen el Barri Vell són més accessibles. Les dificultats per transitar pels ponts per la massificació de turistes és un dels arguments esgrimits pel consistori per restringir l'aturada dels autobusos al passeig Canalejas i al carrer Berenguer Carnicer.

L'enigma és perquè aquest acord entre els guies i l'Ajuntament per poder aparcar al carrer Berenguer Carnicer no es va anunciar públicament.

A principis d'any, l'Ajuntament va decidir eliminar les zones d'aparcament d'autobusos turístics del passeig José Canalejas i del carrer Berenguer Carnicer per convertir l'espai en un estacionament de vehicles per als veïns del Barri Vell. La mesura pretenia descongestionar l'entrada del nucli antic per l'església de Sant Feliu oferint als visitants altres vies d'accés al barri des de Fontajau o el parc Central.