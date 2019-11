ERC exigeix a JxCat complir amb els acords del 2019 per parlar del 2020

El grup municipal d'ERC de Girona ha reclamat a l'equip de govern que desencalli els compromisos que va pactar amb els republicans per al pressupost del 2019 abans de negociar els comptes del 2020. El portaveu republicà, Quim Ayats, ha recordat a l'alcaldessa que encara té «deures pendents». Perquè set dels acords que JxCat va tancar amb ERC, a canvi de la seva abstenció aquest 2019, «continuen pendents de realitzar-se». Durant el ple del febrer passat, els republicans es van abstenir en la votació del pressupost municipal de l'Ajuntament de Girona, facilitant així l'aprovació dels comptes, a canvi de desencallar projectes importants i de dignificar algunes zones de la ciutat.

Entre aquests acords, ha esmentat una partida de 100.000 euros destinada al Pla de les Pedreres, un pla de xoc de 300.000 euros per a la Devesa (indiquen només s'ha fet un estudi sobre l'enllumenat), una partida per redactar el projecte d'un nou centre cívic a Montjuïc, que afirmen que no ha sortit ni a conscurs públic, o una nova línia d'autobús urbà que enllaci els campus de la UdG. «Cal que el govern concreti en quin punt estan els assumptes pendents abans d'iniciar converses de cara al pressupost del 2020», ha alertat Ayats.

És per això que des d'Esquerra es reclama una reunió formal amb l'equip de govern per tractar l'estat d'execució dels acords com a condició prèvia a seure a negociar les noves partides del curs vinent: «No podem avançar sense revisar la feina feta i comprovar que els pactes que Esquerra va arribar amb el govern municipal no han quedat en paper mullat o guardats en un calaix», sosté Ayats.