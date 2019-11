El Gran Recapte supera els 400 quilos d'aliments en els 341 establiments de les comarques de Girona

L'onzena edició d'El Gran Recapte ha superat els 400 quilos d'aliments, segons les primeres estimacions. Des de l'organització, El Banc dels Aliments, esperen arribar als 470 quilos de l'any 2018. El president de l'entitat, Frederic Gómez, explica que un dels motius d'aquesta xifra pot tenir a veure amb el canvi de data, ja que aquest any s'ha fet una setmana abans per no coincidir amb el Black Friday. En aquest sentit, Gómez explica que "la gent encara no ha cobrat la nòmina o la pensió" i això pot haver influït. Amb tot, el president agraeix la col—laboració dels prop de 4.000 voluntaris i els 341 establiments participants. La setmana que ve estarà fet el recompte final dels quilos recollits.