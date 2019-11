Tot Nuvis presenta les últimes tendències en vestits, flors i càtering

El saló nupcial Tot Nuvis celebrarà la 27a edició entre el divendres 29 de novembre i el diumenge 1 de desembre al Palau de Fires de Girona. Els prop de 3.000 visitants que freqüenten la fira podran informar-se de les últimes tendències en els vestits, flors, decoració, maquillatge, càtering i joies, entre d'altres.

Durant tres dies s'hi podran trobar tots els elements i propostes necessàries per organitzar un casament a mida amb l'assessorament directe i personalitzat. L'oferta d'expositors -una setantena- i les desfilades mantindran la línia de l'any passat.

«Davant un mercat que creix i que compta amb un públic heterogeni i informat, l'esdeveniment, organitzat per Fira de Girona, esdevé un espai clau per assessorar els nuvis», expliquen des de l'organització. Una de les activitats que té més bona acceptació entre el públic són les tres desfilades de moda nupcial, vestits de festa i rams de núvia que tindran lloc el dissabte (18 h) i el diumenge (12h i 18 h), on hi participaran les firmes expositores Odette Sposi, Onix Gran Via, Sandra Jordà Wedding Center, Obiols Vintage, Special Novias, Flors de Vici i Floristeria Kentia. Les desfilades comptaran amb la col·laboració de Fortià Perruquers en perruqueria i maquillatge.

«La fira ha anat evolucionant per satisfer totes les necessitats de les parelles. El mercat va canviant i les parelles són diferents, algunes ja es casen amb fills i fa plantejar el casament diferent, com el fet d'incorporar un servei de guarderia», explica la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat. I és que tal com es va poder comprovar en l'edició anterior, hi ha una tendència a l'alça pel que fa a l'edat en què les parelles decideixen formalitzar el seu compromís. Concretament, un 2% de les parelles tenen menys de 25 anys i un 35% tenen menys de 30 anys, però el 63% en tenen més de 30.

Cunyat també explica que «el públic té exigències diferents i utilitza diverses tecnologies per informar-se». «Després d'haver fet una recerca prèvia per Internet, al Tot Nuvis es pot venir a tocar i conèixer un producte o un servei, i és aquí on les empreses han d'aconseguir convèncer i que es remati la decisió final», afegeix la directora de Fira de Girona. Cal tenir en compte que un gran volum dels clients, prop del 40%, continuen confiant en les fires per informar-se sobre casaments.

Els horaris del Tot Nuvis seran els següents: divendres 29 de novembre de 16 a 20.30 h, i dissabte 30 de novembre i diumenge 1 de desembre d'11 a 20.30 h. El preu de l'entrada serà de 3 euros i descarregant l'aplicació mòbil de Fira de Girona es pot obtenir una entrada gratuïta.

Segons altres dades de l'edició de l'any passat del saló gironí, es conclou que hi ha un alt nivell de satisfacció del públic, ja que un 91% valora entre bé i molt bé tot el conjunt de continguts de la fira i un 76% considera que l'oferta que hi troben és l'adequada.