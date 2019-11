Els comerciants de Girona carreguen contra les grans superfícies que "fan durar tot el mes" el Black Friday

Els comerciants de Girona carreguen contra algunes empreses de la ciutat perquè, consideren, que allarguen el Black Friday durant tot el mes de novembre. El sector creu que la idea d'oferir descomptes importants durant un cap de setmana "és una bona idea", però lamenten que, especialment grans superfícies, "se n'aprofitin". "Ben enfocat estava bé, però creiem que se n'està fent un mal ús", assenyala el president dels comerciants de Girona Centre, Josep Maria Noguer. Tot i això, Noguer espera que el Black Friday serveixi per "pal·liar una mica" un tercer trimestre d'any que reconeix que ha estat "bastant fluix". Un dels motius han estat els aldarulls que hi va haver i la situació política en general.

El cap de setmana vinent és "clau" per als comerciants gironins. El Black Friday ha de servir per "donar una empenta" a les vendes, sobretot amb la mirada fixada al Nadal. El president dels comerciants de Girona Centre, Josep Maria Noguer, reconeix que molta gent aprofita els importants descomptes que es fan per intentar avançar algunes compres de Nadal. De fet, Noguer espera que aquest Black Friday serveixi també de contrapès a un últim trimestre d'any que ha estat "fluix".

Els comerciants gironins, però, critiquen la lectura que fan algunes empreses del Black Friday. Noguer lamenta que hi ha establiments – en bona part grans superfícies – que fan durar la promoció tot el mes, malgrat que està pensat per a un cap de setmana. "Hi ha comerços que a primer de mes ja comencen i no sabem quan acabaran", assenyala el president.

Per això, Josep Maria Noguer considera que s'està fent "un mal ús" del Black Friday, tot i que deixa clar que inicialment "és una bona idea", especialment pel petit empresari que pot treballar fort i començar amb bones xifres la campanya de Nadal. A més, cal tenir en compte que molts clients hauran cobrat la nòmina, i això pot incentivar el consum.

Primer pla del president de Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, | ACN

El president dels comerciants gironins destaca que "encara queden molts dies" després del Black Friday i dona per fet que l'any acabarà "com el 2018". "Evidentment aquest cap de setmana d'ofertes ens afavoreix i serveix per animar les vendes, però després la gent també surt", explica.

La qüestió política influeix

Noguer també ha mostrat "certa preocupació" perquè aquest quart trimestre de l'any està sent "molt fluix". En aquest sentit, el president dels comerciants gironins destaca "la qüestió política" com un dels elements que ha fet que les vendes no hagin estat les esperades per al sector.

Una de les accions que ha perjudicat al comerç, segons explica, han estat els diferents talls de carretera que s'han produït durant les protestes per la sentència de l'1-O. "Gent que havia de venir de comarques i et trobes que no ha vingut perquè preferia quedar-se a casa. És un fre", concreta.

Noguer, però, assenyala que hi ha "altres factors" que també influeixen com el cost de la vida o el fet que els impostos siguin alts. Per això espera que hi hagi ciutadans que hagin esperat al Black Friday per fer les compres de Nadal aprofitant les rebaixes i ofertes. Amb tot, el president deixa clar que, malgrat que ajuda, "tampoc és la panacea" un cap de setmana com aquest, i que és important que el client "es mantingui".