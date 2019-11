L'Ajuntament de Girona blindarà part del sistema elèctric de cada bloc de pisos de Font de la Pólvora. La mesura es durà a terme com a prova pilot a les vuit comunitats del carrer Mimosa i després s'estendrà a la resta del barri. L'objectiu és posar fi als talls de llum que pateixen diàriament els veïns d'aquest punt de la ciutat "per culpa de les sobrecàrregues generades pel frau elèctric". Així ho ha explicat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, avui en roda de premsa acompanyada per la regidora de Drets Socials, Núria Pi, i pel president del gremi d'Instal·ladors de Girona, Ernest Roglans.

Concretament, cada bloc de pisos tindrà el seu propi tancat a l'exterior de l'edifici amb dos fusibles que fan de protecció de l'escala i de la línia. Els comptadors es mantindran a l'interior de la comunitat. Aquests fusibles són un dispositiu de protecció que s'utilitza per protegir les instal·lacions contra sobrecàrregues o un curtcircuit. A través d'ells, el corrent arriba als comptadors. "Quan un habitatge usa més consum elèctric del que pot, salta el fusible de seguretat", ha explicat Roglans. "Quan succeeix això, els defraudadors es connecten a aquest fusible de seguretat i continuen tenint electricitat. Ara però, aquest fusible estarà tancat a l'exterior de l'edifici i no s'hi podrà accedir tan fàcilment", ha explicat.

Un altre dels avantatges d'aquesta mesura és que es produirà un seccionament de les línies elèctriques escala per escala. És a dir, que cada bloc funcionarà individualment. Així, si hi ha sobrecàrrega en un habitatge i se'n va la llum, només afectarà en aquell bloc i no en la resta d'edificis com passa actualment.

D'altra banda, segons ha explicat Madrenas es podrà detectar en quin bloc de pisos s'ha produït el frau. "Ara quan hi hagi connexions fraudulentes seran molt més visibles i l'Ajuntament es personarà i presentarà querelles criminals contra totes aquelles persones que estiguin defraudant perquè estan posant en risc la seguretat de les persones", ha afirmat l'alcaldessa.

Aquest matí, la mesura ha estat presentada a l'Associació de Veïns de Font de la Pólvora i també a la Plataforma per la Dignitat. Els veïns han criticat que la mesura és a llarg termini perquè s'aplicarà a tot el barri a finals d'hivern.