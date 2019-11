Sorteig d'entrades per la Sala La Planeta

Per participar al sorteig, primer de tot cal estar registrat a la web de Diari de Girona.

Quin dia vols anar a veure l'estrena d' «Una nit mooolt complicada»? Respon i entraràs al sorteig d'una entrada doble.

Per què familiars, amics i coneguts, de vegades s'encaparren en dirigir la nostra vida? Una nit mooolt complicada presenta moments de ficció que són ben reals i moments de realitat que poden semblar de ficció. I tot, sota un necessari somriure perquè, com deia Bob Marley, «deixa que el teu somriure canviï el món, però mai deixis que el món canviï el teu somriure". Víctor i Raquel, els dos protagonistes, són pressionats i empesos pels seus entorns cap a viure una aventura disbauxada i luxuriosa. Ell encara no ha tingut cap relació sexual durant els seus primers 30 anys de vida. Ella és una dona malcasada. Una nit, el destí els aplega i tots dos es disposen a complir el seu deure, carregats de pors i de dubtes. Aviat, però, descobriran que les seves vides estan més connectades del que es pensen.