Cs demana la creació d'un estabulari animal al parc hospitalari de Salt

Ciutadans demana la creació d'un estabulari animal a l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (Idibgi) per facilitar la recerca de laboratori. Els diputats autonòmics de la formació taronja per la circumscripció de Girona, Camino Fernández i Héctor Amelló, han presentat una proposta de resolució parlamentària perquè el Govern de la Generalitat destini una partida pressupostària a aquesta finalitat. Contemplen que el nou espai estigui ubicat al parc hospitalari Martí i Julià de Salt, on hi ha també l'hospital Santa Caterina i altres departaments sanitaris.

Per a Ciutadans, «l'ús de l'animal de laboratori» facilitarà les recerques bàsiques i recerques clíniques d'aquest ens. «L'ideal seria que se situés en un edifici independent per assegurar el seu aïllament respecte d'altres laboratoris i que es puguin aplicar els protocols de descontaminació necessaris», explica Fernández en un comunicat.

La diputada considera necessari reivindicar la creació d'aquest estabulari destinat a la recerca perquè «a banda que seria el primer de la província, ajudarà a vertebrar encara més la tasca investigadora de l'Idibgi». «Estem parlant d'un centre dedicat a la recerca de qualitat en ciències biomèdiques i de salut pública que és de referència», indica la diputada de la formació taronja.

Per a Fernández, l'òptim seria que es creés l'estabulari «en un edifici independent però dins el parc hospitalari Martí i Julià (situat a Salt)» per facilitar el treball dels investigadors. «Òbviament, quan reclamem l'edifici ho fem també peticionant els recursos necessaris per al seu correcte funcionament», puntualitza Fernández.