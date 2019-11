Girona estudia modificar les zones escolars de la ciutat

Un estudi elaborat per la Universitat de Girona (UdG) planteja escenaris diferents pel que fa a la zonificació escolar a la ciutat. L'Ajuntament de Girona va encarregar fa uns mesos a l'Institut de Recerca Educativa de la UdG la redacció d'aquest document que ha de servir de base perquè el Consell Municipal d'Educació elabori una proposta consensuada que s'inclourà dins del Pacte contra la Segregació Escolar del municipi.

Els professors de la Universitat de Girona Quim Brugué i Salvador Martí van presentar ahir a la tarda els eixos principals de l'estudi en una sessió informativa al Centre Cultural La Mercè. Un acte que s'emmarca dins de la programació d'activitats de la 4a Setmana de la Ciutat Educadora que celebra aquests dies Girona.

En la proposta que van explicar els docents de la UdG van exposar diferents escenaris sobre les zones escolars de la ciutat. Tots ells basats en criteris com l'heterogeneïtat, la proximitat i la capacitat d'elecció de les famílies. Actualment, Girona ja compta amb un mapa on es delimita a quins centres els escolars tenen preferència d'accedir depenent d'on visquin, entre altres factors. Ara, però, aquest gràfic es vol actualitzar. Cal tenir en compte que la llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció. És a dir, no és obligatori anar al centre assignat.

«Aquest estudi serà una eina important que ens servirà per treballar des del Consell Municipal d'Educació amb la idea d'arribar a una proposta de consens en l'àmbit de la ciutat pel que fa a la zonificació escolar», va explicar la regidora de l'Ajuntament, Eva Palau. Un cop la proposta estigui acordada, es traslladarà a la Generalitat de Catalunya, que és qui estableix les zones. «La revisió de les zones escolars serà només una de les mesures que inclourà el Pacte contra la Segregació Escolar, que serà sens dubte un dels documents més importants en l'àmbit de l'educació a la ciutat que s'aprovaran en els propers anys», va afegir Palau.