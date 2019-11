La CUP exigeix rescindir el contracte amb Aigües de Girona

La CUP va exigir ahir als governs de Girona, Salt i Sarrià que anticipadament donin «per finalitzat el contracte» amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa) perquè «són innegables els reiterats incompliments de la part privada Girona SA». Així ho van explicar ahir en roda de premsa la regidora de Guanyem Laia Pèlach, la d'IPS-CUP (Salt) Marta Guillaumes i el regidor de Poble Actiu Sarrià de Ter Edgar Castellanos.

El contracte finalitzarà el 31 de desembre del 2020, però la CUP vol que es rescindeixi imminentment. Cal destacar que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va afirmar fa dues setmanes que s'estan plantejant «instar a la resolució del contracte anticipadament».

Els cupaires van demanar als tres governs que no «demorin més la solució a un problema que ve de molt lluny i que no s'ha volgut afrontar en d'altres moments». També van demanar que es comenci a negociar amb l'oposició com serà el procés de municipalització del servei d'aigua. «Això passarà per la dissolució d'Agissa i, per tant, cal començar a constituir ja una societat de 100% capital públic entre els tres ajuntaments, de model també mancomunat, que substitueixi Agissa», van afirmar.

D'altra banda, els cupaires van demanar que s'iniciï «un procés de transparència» perquè la ciutadania pugui consultar de forma clara què ha passat i que els tres governs «es comprometin a demanar als jutjats totes les condemnes necessàries per als gestors de Girona SA».