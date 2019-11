Denuncien l'acomiadament d'una empleada de l'empresa de neteja al Trueta per faltar a la feina per malaltia

Sindicats denuncien que l'empresa que s'encarrega de la neteja a l'hospital Trueta, Optima, ha acomiadat una treballadora per faltar a la feina per malaltia tot i ser absències "justificades per metges". Segons CCOO i UGT, el cas d'aquesta empleada és la primera conseqüència de la sentència dictada pel Tribunal Constitucional (TC) que avala l'acomiadament objectiu per absències intermitents. A més, denuncien que Optima ha utilitzat aquesta "excusa" per evitar fer fixa la treballadora. Unes 150 persones s'han concentrat aquest dimecres davant la subdelegació del govern espanyol a Girona per protestar contra una sentència que, asseguren, avantposa la productivitat i els beneficis empresarials a la salut dels treballadors.

Els sindicats creuen que l'acomiadament d'aquesta empleada demostra que les empreses ja estan començant a utilitzar la sentència d'octubre del TC per fer fora treballadors. Segons ha explicat la dona, fa vuit anys que treballa com a netejadora a l'hospital Trueta de Girona i ara mateix estava contractada per l'empresa Optima. Tot i això, no és fixa i ha anat encadenat contractes. "Ara estava cobrint una baixa", ha detallat.

Dilluns passat, ha assegurat, quan va acabar la jornada laboral la seva cap li va comunicar l'acomiadament. L'argument que fa servir l'empresa és, segons diu la treballadora, que va faltar 20 dies saltat a la feina durant el darrer any. "No hi ha dret", ha exposat la treballadora que assegura que totes i cadascuna d'aquestes baixes estan justificades mèdicament.

"Sóc mare soltera, tinc una discapacitat i visc sola, ara la meva situació és molt dolenta i estic buscant feina", ha dit. La dona ha posat el cas en mans d'advocats. Pau Gálvez, de CCOO, sosté que Optima ha acomiadat la treballadora amb aquesta excusa, ara recolzada pel TC, perquè "és una de les empleades que fa anys que haurien de ser fixes". "En comptes de fer-la fixa, la fan fora, agafant com a nova filosofia que la productivitat està per sobre de la salut dels treballadors", ha criticat.

Gálvez subratlla que hi ha diferents treballadors de la neteja, la majoria dones, al Trueta amb situacions contractuals semblants i, per això, anuncia que s'estan organitzant per denunciar públicament la situació. "Aviat comunicarem les decisions que seran molt dures i, per desgràcia, poden afectar la ciutadania però no podem callar davant l'actitud de l'empresa", ha dit, obrint així la porta a convocar una vaga.

Unes 150 persones s'han concentrat aquest migdia davant la subdelegació del govern espanyol a Girona per protestar contra la sentència del TC. Segons han desgranat, el Constitucional ha donat plena validesa a l'article 52.d de l'Estatut dels Treballadors –amb la seva aplicació endurida a través de la reforma laboral del 2012- que permet acomiadar treballadors per absències intermitents, encara que siguin justificades per criteris mèdics.