Es frena el desnonament de l'Ateneu Salvadora Catà de Girona

L'empresa Building Center, propietària del local on hi ha l'Ateneu Popular Salvadora Catà, a Girona, ha accedit a aturar el procés de desnonament i començar a negociar quina sortida poden donar a les entitats que l'ocupen. Aquesta mesura arriba després que el col·lectiu que dirigeix l'ateneu demanés a l'equip de mediació que havia demanat la propietat del local una mostra de "negociació sense pressió" per part de la filial de CaixaBank. Davant de l'aturada del procés judicial, l'ateneu també ha decidit suspendre la campanya política d'accions en contra del banc mentre duri la negociació. Per altra banda, les entitats han començat a pensar un acord de mínims que s'aprovarà en dues assembles convocades els dies 11 i 25 de gener.

L'Ateneu Popular Salvadora Catà es troba en uns baixos de la plaça de Josep Pla de Girona, al barri del Mercadal. Aquest local havia estat unes oficines bancàries, però diversos col·lectius van decidir ocupar-lo ara fa quatre anys, ja que estava tancat. En el seu lloc van obrir un espai obert a la ciutadania.

CaixaBank es va posar en contacte amb els responsables de l'ateneu i van signar "una cessió d'us acordat". A més, l'entitat s'havia compromès en oferir-los un lloguer social i, fins i tot, comprar els baixos al cap d'uns anys.

Els membres de l'ateneu han defensat que la seva programació es basa en "la transformació social" i que al llarg dels seus quatre anys de vida s'ha transformat en un "espai de referència dels moviments socials, culturals i polítics de Girona i rodalies".