Grups d'estornells causen microtalls a diferents barris de la ciutat de Girona

El carrer Joan Maragall va ser un dels afectats per una avaria en la xarxa elèctrica.

Els grans estols d'estornells són els causants dels microtalls que pateixen diferent barris de la ciutat de Girona, segons asseguren fonts d'Endesa. Veïns de diferents punts de la ciutat afirmen que durant uns segons, entre sis i deu, el subministrament elèctric cau. Fins i tot, la llum va marxar el diumenge durant el partit del Girona FC durant 10 segons.

Aquestes incidències són provocades en gran mesura pels estornells, una espècie d'ocell molt comuna a la ciutat de Girona. Segons explica la companyia elèctrica, els estornells, que estan en època migratoria, es col·loquen a sobre dels cables elèctrics. El problema arriba quan aquesta espècie aixeca el vol.

Centenar d'ocells comencen a batre les ales al mateix moment i això provoca que el cablejat elèctric rebi una forta sacsejada. Quan això succeix, el fil elèctric, com a mesura de seguretat, es desconnecta per un instant i després es torna a connectar. Això es tradueix en incidències en el subministrament als habitatges de pocs segons, expliquen les mateixes fonts.



Avaria al centre

D'altra banda, una avaria a la xarxa elèctrica va deixar sense llum ahir 255 habitatges i locals del centre de la ciutat de Girona. Des de primera hora del matí, els usuaris no tenien corrent elèctric i fins a la tarda el subministrament no va retornar a totes les cases. L'avaria va afectar principalment el barri de l'Eixample (els carrers Migdia, de la Creu, Francesc Ciurana, Jaume I i Joan Maragall, entre d'altres).

El mal funcionament d'un cable subterrani va ser la causa del tall de llum, segons van explicar fonts d'Endesa a aquest diari. Els operaris de la companyia elèctrica van treballar durant tot el dia d'ahir per reparar la instal·lació. Fins a les sis de la tarda el problema no va estar solventat completament, van explicar les mateixes fonts, que van assegurar que els treballs de reparació es van allargar més que qualsevol altra avaria perquè es tractava d'un cable subterrani.

L'afectació del sistema elèctric va provocar que molts locals comercials no puguessin obrir ahir al matí perquè no tenien llum, inclosos farmàcies i centres mèdics. I els que sí que ho van fer van tenir problemes per poder atendre els clients en condicions normals.

Els veïns també van deixar pal·lesa la seva preocupació per la falta de subministrament elèctric a les xarxes socials. «Mitja Eixample porta tot el dia sense llum. Això també és culpa de la gent de @dignidadfont (els veïns de Font de la Pólvora) que ens venen a punxar la llum?», es preguntava en Max (@flowersigh). L'usuari feia referència a les declaracions que l'alcaldessa, Marta Madrenas, va fer dilluns passat quan va explicar que els talls de llum que diàriament pateix el barri de Font de la Pólvora són per culpa dels veïns que punxen la llum, i va destacar que un 40% del consum elèctric al barri és il·legal.

Sobre aquesta qüestió també es va pronunciar, a través de Twitter, la portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque. «El govern segueix donant les culpes només al frau mentre a d'altres barris pateixen talls de llum per les condicions de la xarxa elèctrica», va piular la socialista.