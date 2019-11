El drama dels refugiats centra el cartell dels pastorets de Girona

El drama dels refugiats centra enguany el cartell dels Pastorets de Girona, que es podran veure al Teatre Municipal els dies 25, 26, 27, 28 i 29 de desembre i l'1 i 4 de gener del 2020. Milers de refugiats i immigrants han mort intentant creuar el mar Mediterrani per arribar a Europa. Al cartell, es pot veure Josep i Maria amb el nen Jesús a sobre d'una pastera desafiant les onades del mar juntament amb els pastorets i les seves ovelles. També es pot veure com un dels pastors rescata una noia que ha caigut a l'aigua. Mentrestant, l'àngel els marca el camí cap a la seva salvació sota l'amenaça de tres dimonis. D'altra banda, la imatge està decorada amb escenes gironines com són la muntanya del Canigó, les ruines d'Empúries, el moll grec, i més al fons, la catedral de Girona i la basílica de Sant Fèlix. El cartell, dissenyat per Pozo & Viñeta, és tot un clàssic esperat a Girona que aporta enginy i bon humor, i sovint també una mica de crítica.