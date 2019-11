El PSC acusa el govern d'evitar aplicar mesures sobre l'habitatge

El PSC de Girona acusa el govern de l'Ajuntament d'evitar aplicar polítiques sobre l'habitatge. El grup municipal afirma que la diagnosi del Pacte Local per l'Habitatge de Girona, que es va presentar la setmana passada, «no pot ser l'excusa per no actuar de manera immediata amb accions concretes per punxar la bombolla del lloguer a la ciutat».

Els socialistes temen que el govern de JxCat utilitzi pretendre analitzar la situació de l'habitatge a Girona per no actuar-hi. «El govern de Marta Madrenas no ha actuat mai en polítiques municipals per poder viure a Girona a un preu raonable», asseguren els socialistes, i afegeixen que l'alcaldessa «no té gens d'interès ni a fer polítiques de lloguers socials ni a intervenir per regular els pisos turístics».

El PSC també critica que el Pacte Local per l'Habitatge arriba dos anys tard i malament. Els socialistes recorden que el 2017 ja existia un estudi que va fer la Cooperativa La Col sobre la mobilització de pisos buits a Girona, i que a més de contenir dades sobre la situació de l'habitatge a la ciutat, ja preveia línies d'actuació per abordar de forma immediata el problema. «Quan ens van fer fora del govern l'estudi es va quedar en un calaix, aleshores es va dir que es faria un nou estudi i un nou pacte que ha trigat massa i que, quan ha arribat, allò que recull és allò que ja es deia en l'estudi del 2017», detalla la portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque.