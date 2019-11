El Rocambolesc i el comerciant Carles Falcó van ser ahir distingits per la seva trajectòria professional en la tercera edició de la Nit del Comerç. La gelateria propietària de Jordi Roca i Alejandra Rivas va rebre el guardó d'Ambaixador de Girona, que s'atorga a l'establiment amb més implicació a la ciutat i amb més projecció internacional. Per altra banda, Carles Falcó va obtenir el Premi Especial Soc Girona per la seva trajectòria i implicació a la ciutat.