Salt aposta per la formació en logística a grans superfícies i l'atenció al client

L'Ajuntament de Salt va posar en marxa ahir un curs adreçat a joves que estan en procés de recerca de feina i que se centra en la logística a grans superfícies i atenció al client. Una quinzena de saltencs i saltenques participen en aquesta formació, que és la primera vegada que s'imparteix al municipi.

El curs de logística a grans superfícies i atenció al client està impulsat des de l'àrea de Joventut del consistori i s'organitza a través del Programa Referent d'Ocupació Juvenil, finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. La proposta té l'objectiu de «millorar la seva ocupabilitat proporcionant-los competències professionals que els facilitin la inserció laboral en grans establiments comercials».

El regidor de Joventut de l'Ajuntament, Fermí Cunill, va explicar ahir que «el curs està adreçat a joves que estan buscant feina i que per diferents motius aquest any no han pogut accedir als estudis postobligatoris que volien i han decidit formar-se, per accedir a un lloc de treball en el sector del comerç». També va afirmar que estan «molt satisfets de la bona rebuda de la iniciativa».