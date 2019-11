Girona estudia suprimir un carril del carrer Barcelona

L'Ajuntament de Girona estudia suprimir un dels quatre carrils del carrer Barcelona. I sembla que la proposta, que s'està analitzant des de fa més d'un any, tirarà endavant. «Hem estat analitzant si seria prescindible, que probablement sí, un dels carrils de la carretera Barcelona», va afirmar l'alcaldessa Marta Madrenas, en una entrevista a la ràdio municipal Girona FM.

L'objectiu del consistori és convertir aquesta via que creua la ciutat de punta a punta en una «avinguda amigable i passejable». És per aquest motiu que l'equip de govern està buscant una fórmula per aconseguir-ho.

Des de fa mesos, un dels carrils del carrer Barcelona està tallat al trànsit a causa de les obres d'ampliació i condicionament de l'Hipercor. Aprofitant aquests treballs, l'Ajuntament analitza si és viable que el carrer Barcelona perdi un dels quatre carrils que té. Així, la via quedaria amb tres carrils i el central combinaria les dues direccions segons l'hora. Quedarà per determinar també si això es fa en tot el carrer o en un tram en concret.

Sobre la taula també hi ha altres qüestions que donen més pes a aplicar aquesta mesura. Una d'elles és la construcció de la nova Clínica Girona, que ja s'està aixecant. També en aquesta zona s'hi ha de construir l'edifici de l'institut Ermessenda; concretament a la nau de l'antiga Simon. Dos projectes importants que faran incrementar la mobilitat de vianants d'aquesta zona d'entrada i sortida al centre de Girona.

L'eliminació d'un dels carrils permetria eixamplar voreres i crear un carril bici. La idea del consistori és que amb bicicleta es pugui creuar la ciutat de punta a punta per aquesta via d'una forma segura. «L'objectiu de qualsevol governant responsable és treure cotxes de la ciutat i apostar per una mobilitat fàcil, segura i sostenible», va afirmar Marta Madrenas.

Un pas més per a l'Ermessenda

L'alcaldessa també va afirmar que l'Ajuntament acaba d'aprovar el projecte per enderrocar la nau de l'antiga Simon i poder posteriorment aixecar el nou institut Ermessenda. «Ho havíem d'haver fet fa uns mesos, és cert, però ja ho tenim», va afirmar Madrenas.

Està previst que les obres del nou centre educatiu comencin a principis d'any, tal com està establert en el calendari entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació de la Generalitat. I està previst que el curs 2023/24, el nou centre pugui rebre els primers escolars.Cal destacar però, que el projecte ja ha patit diferents retards perquè en un primer moment es va dir que estaria enllestit aquest curs.

